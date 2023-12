Hráči chodia iba do práce, lebo musia platiť účty, soptil tréner Nitry po prehre so Slovanom Bratislava (foto)

Hokejisti HC Slovan Bratislava zakončili kalendárny rok sériou troch víťazstiev, vďaka ktorej poskočili na 10. priečku znamenajúcu účasť v osemfinálovom kole play-off o postup do štvrťfinále.

Nevyužité šance navyše

„Belasí“ v dueli sobotňajšieho 31. kola základnej časti slovenskej extraligy 2023/2024 triumfovali v Nitre 3:2 po samostatných nájazdoch. Rovnakého súpera zdolali vo štvrtok na domácom ľade 2:0.

„Odohral sme dobrý zápas. S dobrým pohybom a agresivitou. Keď aj niečo prešlo, Denis Godla to chytil. Škoda, že sme ešte nevyužili nejakú šancu navyše. V oslabeniach sme mali výbornú obetavosť, zvládli sme aj nájazdy,“ vyhlásil po zápase Andrej Kmeč, asistent Petra Oremusa na bratislavskej striedačke.

Nestačili na protivníka

Kým hostia odchádzali zo stretnutia spokojní, domáceho kouča Antonína Stavjaňu škrelo, že jeho hráči nedotiahli do úspešného konca priaznivo sa vyvíjajúci duel. Mužstvo Nitry viedlo v úvode druhej tretiny 2:0, no náskok neudržalo a po druhý raz v priebehu troch dní nestačilo na protivníka z Bratislavy.

„Na striedačke som trpel. To, že sme získali bod, je ako malá výhra. Som veľmi rozladený z toho, ako sme sa mentálne pripravili na tento zápas. Nerozumiem tomu. Takýchto zápasov je už priveľa. Je to teraz naša interná vec, ale v chémii tohto tímu niečo nefunguje,“ poznamenal podľa klubového webu Stavjaňa.

Zmeniť prístup k povinnostiam

Šesťdesiatročný rodák zo Zlína tvrdí, že tím spod Zobora musí zmeniť prístup k povinnostiam a na ľade vydať zo seba omnoho viac.

„Posledný tréning som musel prerušiť. Hráči sa spravajú ako profesionáli, berú za to peniaze, ale emócie a prístup v zápasoch sú veľmi konzumné. Nie je tam žiadna chuť. Chodia iba do práce, lebo musia platiť účty a, bohužiaľ, ten výsledok o tom hovorí,“ skonštatoval niekdajší československý a neskôr aj český reprezentant, ktorého mužstvo figuruje v tabuľke na 7. mieste so 45 bodmi a päťbodovým náskokom pred desiatym Slovanom.