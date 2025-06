Hráč s hendikepom na MS klubov. S jedným okom dokážem viac ako iní s dvoma, vraví Rusnákov spoluhráč

Krídelník amerického futbalového klubu Seattle Sounders Georgi Minoungou dostal šancu hrať na majstrovstvách sveta klubov v USA napriek tomu, že vidí len na jedno oko.

Dvadsaťdvaročný legionár z Pobrežia Slonoviny prišiel o zrak na ľavom oku po infekcii, ktorú mu diagnostikovali v roku 2023 počas prípravy v Španielsku.

„Bol to jeden z najťažších momentov. Mal som šancu získať zmluvu s prvým tímom a potom neviem, čo sa stalo. Tréning za tréningom sa mi zhoršoval zrak a musel som na operáciu,“ zaspomínal si Minoungou v rozhovore pre web denníka Marca.

🇨🇮❤️‍🩹 This is Georgi Minoungou of the Seattle Sounders, and he plays professional soccer with vision in ONE EYE. Yes, real. Today he is on the bench in the game against Atlético Madrid in the Club World Cup.

THREAD 🧵 pic.twitter.com/8g6ICjbRS8

— 𝒍𝒊𝒍𝒄𝒉𝒊𝒃𝒘𝒊𝒃𝒘𝒊 𝑫𝒂 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊 (@fahdswaleh) June 20, 2025