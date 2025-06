Šok na MS klubov. Európsky šampión Paríž Saint-Germain prehral s brazílskym Botafogom - VIDEO

Paríž Saint-Germain utrpel vo štvrtok na futbalových majstrovstvách sveta klubov prekvapujúcu prehru 0:1 s brazílskym Botafogom. Úradujúci európsky šampión, ktorý pri vstupe do turnaja „vyprášil“ španielske Atlético Madrid 4:0, nedokázal nájsť recept na húževnatú obranu Botafoga.

O víťazstve najlepšieho mužstva na juhoamerickom kontinente pred 53 699 divákmi na Rose Bowl v Pasadene rozhodol v 36. minúte brazílsky reprezentant Igor Jesus. „Veľa ľudí pochybovalo, ale ukázali sme, aké silné je Botafogo,“ povedal po zápase šťastný strelec. „Bol to ťažký zápas, museli sme dobre brániť a podarilo sa nám skórovať.“

Tréner PSG Luis Enrique priznal, že jeho tím čakal náročný duel: „Vedeli sme, že to bude veľmi ťažký zápas. Botafogo bránilo naozaj dobre. Tento turnaj je veľmi intenzívny a všetky tímy sú vysoko motivované, najmä keď hrajú proti nám.“

Parížania síce mali územnú prevahu, no Botafogo ich do vyložených šancí nepúšťalo. V druhom polčase PSG tlačil, no obrana súpera odolala. Botafogo je blízko postupu do osemfinále. Z úvodných dvoch zápasov má na konte plný počet šesť bodov a v poslednom zápase skupiny sa stretne s Atléticom Madrid.

Francúzsky tím bude musieť o postup bojovať v záverečnom dueli B-skupiny proti domácemu Seattlu Sounders, v ktorého drese na šampionáte žiari slovenský ofenzívny stredopoliar Albert Rusnák ml.