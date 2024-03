Horúce chvíle s ľadovým peklom – Krotitelia duchov v kinách už 11. 4.

Už 11. apríla 2024 sa do kina radšej teplo oblečte. Do kín totiž prichádza ľadovo svieža dávka dobrodružstva, napätia, akcie, ale tiež živých postáv a rodinných vzťahov, ktoré oslovujú všetky generácie, v novom filme legendárnej duchárskej série Krotitelia duchov: Mrazivá hrozba.

Na odvrátenie ľadovej apokalypsy spoja sily „starí“ aj „noví“ krotitelia duchov z predchádzajúceho filmu (Krotitelia duchov: Dedičstvo). Čo o spájaní síl hovorí krotiteľský veterán Dan Aykroyd? „Je príjemné vedieť, že diváci stále stoja o niečo, čo sme začali tvoriť pred 40 rokmi. Som rád, že mladší krotitelia preberajú štafetu s takým nasadením a energiou. A že si to užívajú rovnako ako my. Sú vážne skvelí.“

Svoju úlohu vo filme zohrá aj ikonická hasičská zbrojnica a nejeden známy nadprirodzený tvor. Viete si vari predstaviť Ghostbusterov bez michelina alebo zeleného slizu? Alebo bez kultového popevku „who ya gonna call“? A samozrejme – čo je pre túto kultovú značku typické – tvorcovia divákom opäť dávkujú smiech aj ľakačky. „Vystrašiť a rozosmiať je v genetickej výbave Ghostbusterov, len trochu pridávame grády,” hovorí scénarista a producent Jason Reitman.

Na aký príbeh sa diváci môžu tešiť v Mrazivej hrozbe? Po udalostiach z Dedičstva sa Callie (Carrie Coon – The Gilded Age) so svojimi násť ročnými deťmi Phoebe a Trevorom (McKenna Grace a Finn Wolfhart zo Stranger Things) presťahuje do New Yorku, spolu so svojím novým priateľom Garrym, ktorého hrá Paul Rudd (obľúbený Ant-Man). Útočisko nájdu v starej hasičskej zbrojnici, kde sídlili aj pôvodní krotitelia, a prevezmú ochranu nad mestom pred duchmi. V New Yorku totiž vzrastá počet útokov duchov a nadprirodzené javy sú takpovediac na dennom poriadku. Pri pátraní na vlastnú päsť juniori zisťujú, že všetko nasvedčuje tomu, že aj vo svete duchov sa schyľuje k niečomu veľkému… Ale vysvetľujte to starostovi, ktorý chce Krotiteľov duchov úplne zrušiť.

Pôvodní krotitelia (Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts) napriek svojmu veku zostávajú otvorení pokroku – založili supertajné výskumné pracovisko, kde študujú rôzne duchárske a démonické hrozby. Pri skúmaní posadnutých predmetov však objavia veľmi zvláštny guľovitý artefakt, ktorý uvoľní starodávne temné sily. Mrazivá hrozba odhodlaná zničiť ľudstvo sa prederie na povrch a rozsieva ľadovú skazu všade dookola.

Bill Muray hovorí: „Naši duchovia sú zakaždým desivejší. Pozrel som si nejaké pracovné sekvencie, a keby som toho videl viac, asi by sa mi ťažko zaspávalo.“

Ako dokážu starí známi aj noví krotitelia spoločnými silami poraziť vlastný strach a ľadové peklo?

Itafilm túto novinku prináša do kín v českom dabingu aj v pôvodnom znení so slovenskými titulkami. Zažite horúce chvíle s ľadovým peklom v kinách už 11. apríla 2024. Najlepšie s niekým, kto vám pomáha poraziť vlastný strach a s kým sa radi smejete!

VIAC O FILME

Synopsa: Nesmrteľná značka Krotitelia duchov prichádza s ďalším pokračovaním! Callie (Carrie Coon) a Gary (Paul Rudd) sa s deťmi po udalostiach z roku 2021 usadia v New Yorku a naplno sa venujú pomoci tým, ktorých trápia nepríjemní duchovia a prízraky. Keď však mesto uprostred leta náhle zamrzne, je jasné, že noví Krotitelia majú dočinenia s hrozbou, s akou sa ešte nestretli…

UVIDÍTE EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 11. APRÍLA 2024!

Informačný servis