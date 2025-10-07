Temnota v srdci Tatier. Toto je dôkaz, že hory skrývajú viac, než len krásu!

V trileri Previs sa poľský majster napätia Remigiusz Mróz vracia k postave neústupného vyšetrovateľa, ktorého čaká ďalší prípad – sériový vrah, smrť ukrytá v snehu a tajomstvá, ktoré dokážu zničiť život.
Vo vysokohorskej chate na poľskej strane Tatier sa mladej turistke prihovorí neznámy muž. Dajú sa do reči, vymenia si pár rád, pod skalnými štítmi si predsa ľudia pomáhajú. Dohodnú sa, že na druhý deň sa spolu vyberú na túru. Muž je spokojný. Od prvej chvíle vedel, že si vybral správne. Má ďalšiu obeť.
Tatrami otriasa séria úmrtí. Spočiatku to vyzerá na nešťastnú zhodu náhod, no postupne sa medzi obeťami objaví spojitosť. Vyšetrovania sa ujme komisár Forst. Nielenže má do činenia so sériovým vrahom, ale ukazuje sa aj istá súvislosť s prípadom, na ktorom pracoval s novinárkou Olgou Szrebskou. Forst tak čelí extrémne nebezpečnému zločincovi, ale aj ľuďom, ktorí sú schopní všetkého, len aby ho zdiskreditovali.
Remigiusz Mróz výborne využíva dramatické horské prostredie na zvýšenie napätia a vytvorenie jedinečnej atmosféry. Príbeh je rozprávaný z rôznych pohľadov, vrátane samotného vraha, čo pridáva hĺbku a napätie. Autor už v prvej knihe ukázal, že vie čitateľovi zamotať hlavu nečakanými zvratmi a cliffhangermi, ktoré nás udržujú v napätí až do poslednej stránky…a na nej príde niečo šokujúce, až nepochopiteľné, nad čím sa čitateľ zastaví…a musí si opäť prečítať, či dobre vidí.
Remigiusz je dnes najpopulárnejší poľský autor kriminálnych románov. Jeho štýl je priamočiary, rýchly a filmovo napínavý. Previs je toho dokonalým príkladom – dej sa valí ako lavína a čitateľ nemá čas vydýchnuť. Autor využíva mrazivé tatranské prostredie ako ďalšiu postavu – hory sú tu nielen kulisou, ale aj metaforou. Sú krásne, no neľútostné. Silné, no zradné.
Jedným z najväčších plusov knihy je autenticita. Mróz Tatry dôverne pozná – opisuje ich s presnosťou skúseného turistu, no zároveň so zmyslom pre drámu. Strmé žľaby, lavínové svahy, výškové chaty a horské chodníky sú tu vykreslené tak realisticky, že chvíľami cítite vietor a chlad na vlastnej koži.
Kniha Previs zaznamenala obrovský úspech v Poľsku aj v zahraničí. Kritici ju označujú za „mrazivý triler, ktorý vás strhne ako horská lavína“. Rozhodne si užijete dostatok napätia, ktoré sa dá doslova krájať, aj postavu komisára Forsta – nejednoznačného hrdinu, ktorý pôsobí drsne, no vo vnútri je rozbitý.
Z poľského originálu Przewieszenie (Filia, Poznań 2023) preložil Ladislav Holiš.
Milan Buno, knižný publicista
