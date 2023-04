Honosná vila, smotánka a veľká párty. To je Malibu v plameňoch

Prostredie celebritnej smotánky, medziľudské vzťahy, rodinná dráma a silné emócie. To je novinka Malibu v plameňoch od Taylor Jenkins Reid, autorky hitov ako Sedem manželov Evelyn Hugovej alebo Daisy Jones & The Six.

O čom je príbeh Malibu v plameňoch?

Malibu, august 1983.

Deň, keď Nina Rivová usporadúva každoročný večierok na rozlúčku s letom. Každý sa chce dostať do blízkosti štyroch slávnych súrodencov: Niny, talentovanej surfistky a supermodelky, Jaya, šampióna v surfovaní, Huda, slávneho fotografa, a ich milovanej sestričky Kit. Všetci štyria fascinujú celé Malibu a dokonca aj zvyšok sveta – najmä ako potomkovia legendárneho speváka Micka Rivu.

Jediný, kto sa na párty roka neteší, je sama Nina, ktorá nikdy netúžila byť v centre pozornosti a ktorú práve verejne opustil manžel, profesionálny tenista. A možno ešte Hud – ten sa konečne chystá priznať k niečomu dôležitému bratovi, s ktorým sú od narodenia nerozluční. Jay však odpočítava minúty do súmraku, lebo dievčina, na ktorú nemôže prestať myslieť, sľúbila, že príde. A dokonca i najmladšia Kit má svoje tajomstvá – vrátane hosťa, ktorého pozvala a nikomu o ňom nepovedala.

Okolo polnoci sa párty úplne vymkne spod kontroly a ráno pohltia honosné sídlo Rivovcov plamene. Ale kým v skorých ranných hodinách vzbĺkne prvá iskra, hudba bude vyhrávať, alkohol potečie prúdom a city a tajomstvá, ktoré formujú túto generáciu slávnej rodiny, postupne vyplávajú na povrch.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Zuzana Jurigová Kapráliková:

Malibu v plameňoch je príbeh o nezabudnuteľnej noci v živote jednej rodiny: o noci, keď si každý jej člen musí vybrať, čo si v sebe uchová po ľuďoch, ktorí ho stvorili, a čo nechá za sebou.

„Je to fascinujúca rodinná dráma o láske, zlomených srdciach, o nádeji, túžbach a sklamaniach, ale aj o sile vzchopiť sa a začať odznova,“ napísali Fresh Fiction.

Stačí iskrička na suchom púštnom dreve a hneď je tu divoký požiar so sýtooranžovými a červenými plameňmi. Pohlcuje krajinu a vydychuje hustý čierny dym, ktorý zastrie oblohu a v širokom okolí zatieni slnko. Popol sa znáša k zemi ako sneh.

Prirodzené prostredie zveri – kry, kroviny a stromy – aj ľudské obydlia – chatky, panské sídla, bungalovy, ranče, vinohrady a farmy – zmiznú v oblaku dymu a zostane po nich iba krajina spálená na uhoľ.

Ale v tomto kolobehu krajina znovu omladne, čoskoro je pripravená, aby na nej vyrástlo niečo nové.

Skaza. A obnova, ktorá povstáva z popola. To je príbeh ohňa.

