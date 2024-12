Japonské automobilky Honda a Nissan oznámili plány na zlúčenie, ktoré by z hľadiska predaja mohlo viesť k vzniku tretieho najväčšieho výrobcu automobilov na svete. Obe spoločnosti v pondelok podpísali memorandum o porozumení, pričom do rokovaní o integrácii sa zapojil aj menší partner Nissanu Mitsubishi Motors.

Generálny riaditeľ Hondy Tošihiro Mibe uviedol, že spoločnosti Honda a Nissan sa budú usilovať o zjednotenie svojich činností do spoločnej holdingovej spoločnosti. Spočiatku bude vedenie novej organizácie pod kontrolou Hondy, pričom si každá značka zachová svoju značku.

Konečnú dohodu o zlúčení chcú automobily uzavrieť do júna a transakcia by sa mala dokončiť do augusta roku 2026, povedal Mibe. Zlúčenie by mohlo vytvoriť spoločnosť s trhovou hodnotou viac ako 50 miliárd dolárov.