Hollywoodska hviezda Angelina Joliová navštívila ukrajinské mestá Cherson a Mykolajiv

Herečka už v roku 2022 navštívila mesto Ľvov, kde sa stretla s Ukrajincami, ktorých postihla vojna.
Hollywoodska hviezda a ľudskoprávna aktivistka Angelina Joliová. Foto: SITA/AP
Hollywoodska hviezda a ľudskoprávna aktivistka Angelina Joliová navštívila ukrajinské mestá Cherson a Mykolajiv. Ako referuje web Kyiv Independent, potvrdila to vo štvrtok britská charitatívna organizácia Legacy of War Foundation.

Herečke ukázali, ako nemocnice a školy v južných oblastiach pri línii frontu presunuli do spevnených podzemných priestorov, aby mohli fungovať aj počas útokov.

„Ľudia v Mykolajive a Chersone žijú v neustálom nebezpečenstve, ale odmietajú sa vzdať. Rodiny chcú bezpečie, mier a šancu znovu si vybudovať život,“ uviedla oscarová herečka.

Joliovej tiež ukázali, ako boli nad viacerými cestami umiestnené siete, aby chránili miestnych obyvateľov pred takmer každodennými útokmi ruských dronov.

Herečka v roku 2022 po vypuknutí ruskej vojny navštívila aj mesto Ľvov.

