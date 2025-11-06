Hollywoodska hviezda Angelina Joliová navštívila ukrajinské mestá Cherson a Mykolajiv

Hollywoodska hviezda a ľudskoprávna aktivistka Angelina Joliová navštívila ukrajinské mestá Cherson a Mykolajiv. Ako referuje web Kyiv Independent, potvrdila to vo štvrtok britská charitatívna organizácia Legacy of War Foundation.
Herečke ukázali, ako nemocnice a školy v južných oblastiach pri línii frontu presunuli do spevnených podzemných priestorov, aby mohli fungovať aj počas útokov.
„Ľudia v Mykolajive a Chersone žijú v neustálom nebezpečenstve, ale odmietajú sa vzdať. Rodiny chcú bezpečie, mier a šancu znovu si vybudovať život,“ uviedla oscarová herečka.
Joliovej tiež ukázali, ako boli nad viacerými cestami umiestnené siete, aby chránili miestnych obyvateľov pred takmer každodennými útokmi ruských dronov.
Herečka v roku 2022 po vypuknutí ruskej vojny navštívila aj mesto Ľvov.