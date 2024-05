Holečková: Poslanci presunuli voľbu kandidátov na ústavného sudcu, aby už nové meno vyberal Pellegrini (video)

Dôvodom presunutia voľby kandidátov na post ústavného sudcu je, aby už nové meno vyberal zvolený prezident Peter Pellegrini (Hlas-SD) a nie súčasná prezidentka Zuzana Čaputová.

Pre médiá to vo štvrtok uviedla predsedníčka poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia Martina Holečková. Kresťanskí demokrati to vnímajú ako výsmech voči ústavnému súdu.

„Voľba kandidátov bola odďaľovaná a pokladáme to za manipulovanie. V kuloároch sa hovorí, že by to mohlo prejsť až do tretieho kola, pretože dobre vieme, že koalícia dnes nie je dohodnutá na jednom mene. Hlavným cieľom je, aby nového sudcu vyberal Pellegrini,“ povedala.

Voľba presunutá na jún

Poslanci parlamentu na májovej schôdzi nebudú rozhodovať o kandidátoch na post ústavného sudcu. Na procedurálny návrh podpredsedu parlamentu Petra Žigu (Hlas-SD) presunuli voľbu na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa začína 11. júna.

Zo zvolených kandidátov si jedno meno vyberie prezident SR, ktorý ho do funkcie ústavného sudcu vymenuje. Keďže inaugurácia nového prezidenta sa koná 15. júna, zo zvolených kandidátov už bude zrejme vyberať nový prezident Peter Pellegrini (Hlas-SD).

Dvojnásobný počet kandidátov

Kandidátmi, ktorí splnili Ústavou SR požadované podmienky na výkon funkcie sudcu ústavného súdu, boli Anton Dulak, Martina Jánošíková, Michaela Králová, Zuzana Pitoňáková a Lívia Trellová.

„Sudkyni Ústavného súdu SR Jane Laššákovej zanikla funkcia 30. septembra 2023. Národná rada SR navrhuje prezidentke dvojnásobný počet kandidátov na sudcu ústavného súdu, ktorých má vymenovať. V tomto prípade je potrebné zvoliť dvoch kandidátov,“ uvádza sa v materiáli.

Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenska, ktorý dosiahol vek aspoň 40 rokov, je bezúhonný, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov vykonával právnu prax. Jeho doterajší život a morálne vlastnosti taktiež musia byť zárukou, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne.