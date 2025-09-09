Holandské obce hlásia vážny nedostatok kapacít na ubytovanie nových ukrajinských utečencov, ktorí do krajiny prichádzajú v počte približne 300 týždenne. Referuje o tom web gazeta.ua s odvolaním sa na holandskú televíziu NOS a údaje združenia obcí VNG.
Mestá ako Utrecht a Dordrecht už musia odmietať nových prichádzajúcich, pričom niektoré ubytovacie centrá čelia hrozbe zatvorenia pre nedostatok financií alebo vypršaniu nájomných zmlúv. Problémom je, že obce často nevlastnia tieto zariadenia a rozširovanie siete je komplikované nákladmi na prenájom a rekonštrukciu priestorov.
Prečo Trump nedá Rusom Aljašku? Utečenci z Donbasu odmietajú obetovať svoje domovy za mier
Z právneho hľadiska nemôžu mestá odmietnuť prichýlenie utečencov a už existujú právne precedensy, ktoré to potvrdzujú. Obce preto vyzývajú vládu, aby pripravila dlhodobý plán a poskytla dodatočné financovanie na riešenie tejto krízy. Ministerstvo pre migráciu si uvedomuje závažnosť situácie a zvažuje možnosť, aby si samotní Ukrajinci s príjmom čiastočne hradili náklady na bývanie.
Holandsku patrí 4. miesto v Európskej únii podľa počtu prijatých ukrajinských utečencov na obyvateľa, za Českom, Poľskom a Nemeckom.