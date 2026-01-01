Holanďania vystrieľali na Nový rok do vzduchu rekordných 129 miliónov eur, podpálili kostol a bili sa s policajtmi

Dve osoby – 17‑ročný chlapec a 38‑ročný muž – zahynuli pri nehodách s pyrotechnikou, ďalší traja utrpeli vážne zranenia.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Zábavná pyrotechnika
Foto: Ilustračné, SITA/Jozef Jakubčo
Holandsko Iné správy Iné správy z lokality Holandsko

Rozsiahly požiar vo štvrtok nadránom zničil časť historického amsterdamského kostola Vondelkerk z 19. storočia, zatiaľ čo Holandsko zažívalo mimoriadne nepokojnú silvestrovskú noc sprevádzanú dvoma úmrtiami spôsobenými pyrotechnikou a nebývalým násilím voči policajtom.

Plamene zachvátili budovu krátko po polnoci, zrútila sa približne 50‑metrová veža a strecha utrpela vážne škody. Konštrukcia kostola by však podľa miestnych úradov mala zostať stabilná. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

Zápalné fľaše na policajtov

Policajný odborový zväz označil novoročnú noc za jednu z najnásilnejších za posledné roky. Jeho predsedníčka uviedla, že policajti a záchranári čelili „bezprecedentným útokom“, pričom aj ona sama bola počas služby viackrát zasiahnutá pyrotechnikou.

Krátko po polnoci vydali úrady celoštátne varovanie, aby ľudia nevolali tiesňovú linku, pokiaľ nejde o ohrozenie života, keďže jej služby boli preťažené. Útoky na policajtov a hasičov hlásili z viacerých miest, v meste Breda na juhu krajiny na hliadky hádzali zápalné fľaše.

Zábavná pyrotechnika za 129 miliónov

Dve osoby – 17‑ročný chlapec a 38‑ročný muž – zahynuli pri nehodách s pyrotechnikou, ďalší traja utrpeli vážne zranenia. Očná klinika v Rotterdame ošetrila 14 pacientov s poraneniami očí, z toho desať maloletých, dvaja museli podstúpiť operáciu.

Keďže ide o posledný rok pred očakávaným zákazom neoficiálnych ohňostrojov, Holanďania nakúpili zábavnú pyrotechniku v obrovských množstvách. Podľa holandskej pyrotechnickej asociácie, oslavujúci vystrieľali do vzduchu rekordných 129 miliónov eur.

Fotogaléria k článku:

Nový rok, Spojené arabské emiráty
Londýn, Nový rok
New Year&#039;s Eve Russia
58 fotografií v galérii
Berlín, Nový rok
Okruhy tém: Holandsko Násilnosti novoročné oslavy Požiar kostola Zábavná pyrotechnika
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk