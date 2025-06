Hokejový Edmonton čelí dvom výzvam. Získať Stanley Cup a...

Kanadský hokejový tím Edmonton Oilers stojí pred najväčšou výzvou za ostatné roky. Je štyri výhry od zisku prvého Stanley Cupu od roku 1990. Popri tom však rieši aj kľúčovú budúcnosť najväčšej hviezdy. Podľa výkonného riaditeľa hokejových operácií Jeffa Jacksona sú najväčšími prioritami organizácie zisk titulu a predĺženie zmluvy Connora McDavida, ktorému sa po sezóne 2025/26 skončí osemročný kontrakt.

Connor McDavid a jeho fanúšikovia sa tešial z pokorenia méty 1000 bodov v NHL. foto: SITA/AP

Neustále ťahúňom

„Connor vie, čo pre túto organizáciu a mesto Edmonton znamená. A rovnako tak my vieme, čo znamená pre nás,“ uviedol Jackson v rozhovore pre NHL.com. McDavid hrá kľúčovú rolu pri postupe „olejárov“ do druhého finále Stanley Cupu za sebou. V tohtoročnom play-off nazbieral už 26 bodov (6+20) v 16 zápasoch, o bod viac ako jeho spoluhráč Leon Draisaitl.

Rokovania až po finále

Práve nemecký útočník podpísal vlani v septembri osemročné predĺženie zmluvy v hodnote 112 miliónov dolárov a Jackson verí, že McDavid ho bude nasledovať. „Áno, je to priorita číslo jeden. Teraz sa na to nesústredíme, ešte stále hráme, ale keď skončí sezóna, začneme s ním a jeho agentmi rokovať,“ dodal Jackson. Ako jeho bývalý agent s McDavidom udržiava dlhodobý vzťah, no tvrdí, že rozhodujúce bude niečo iné: „Connor chce vyhrávať. A my máme tím, ktorý mu to môže dlhodobo umožniť.“

Kapitán hokejistov Edmontonu Connor McDavid si nezahrá v troch zápasoch NHL. Foto: archívne, SITA/AP

Aspekt mesta a nového GM

K úspechu organizácie výrazne prispel aj nový generálny manažér Stan Bowman, ktorý bol najatý klubom po ukončení trestu od NHL v júli 2024. „Stan má obrovské skúsenosti, je pokojný, rozvážny a vie, ako poskladať víťazný tím. Osobnostne sme si veľmi podobní a tím to cíti,“ povedal Jackson o trojnásobnom víťazovi Stanley Cupu s Chicagom Blackhawks.

V rozhovore vyzdvihol aj hlboký vzťah medzi tímom a mestom. „Edmonton je špeciálne miesto. Fanúšikovia milujú tento tím, a hráči to cítia. Connor je tu doma. Je pokorný, rešpektuje všetkých okolo seba a každý deň prináša líderské kvality. Takého hráča jednoducho nenahradíte,“ uzavrel Jackson.

Finálové repete

Oilers vstúpia do finálovej série proti Floride Panthers v noci z utorka na stredu. Paradoxne, ide o repete minuloročného finále play-off. Pred rokom si zisk pohára užili „panteri“, ktorí ovládli sériu v pomere 4:3 na zápasy.