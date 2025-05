Edmonton je po roku znova vo finále. Kapitán McDavid sa tentoraz dotkol pohára - VIDEO

Očakávané sa stalo realitou. Finále bojov o Stanleyho pohár v NHL bude mať rovnaké obsadenie ako pred rokom. K víťazovi Východnej konferencie Floride sa pridal šampión na Západe Edmonton.

Obe semifinálové série sa skončili rovnako – víťazstvom Floridy a Edmontonu 4:1. Oilers zavŕšili postup triumfom na ľade Dallasu 6:3.

Kapitán víťazov Connor McDavid zaznamenal gól a asistenciu, Leon Draisaitl a Jake Walman si pripísali dve prihrávky a brankár Stuart Skinner pomohol 14 úspešnými zákrokmi. Oilers zaskočili Stars už v úvode zápasu.

Striedanie brankárov

Na rýchle góly Coreyho Perryho a Mattiasa Janmarka odpovedal Dallas výmenou brankára, keď Jaka Oettingera nahradil Casey DeSmith. Oettinger inkasoval dva góly z prvých dvoch striel súpera na bránku.

Ani DeSmith však nezabránil aj rýchlemu tretiemu gólu z hokejky Jeffa Skinnera. Domáci síce znížili na 1:3 aj 2:3, ale gól kapitána hostí Connora McDavida z 35. min na 4:2 prišiel v pravý čas.

Posledný do prázdnej bránky

Jason Robertson síce už po 38 sekundách tretej tretiny znížil na 3:4, ale Evander Kane na druhej strane aj s dávkou šťastia zvýšil na 5:3. V záverečnej power-play sa Dallas nedostal ani k strele na bránku a Kasperi Kapanen do prázdnej bránky pečatil na 6:3 pre Edmonton.

Pochvala od trénera

„Veľmi sa mi páčilo, ako sme zvládli prvú tretinu, ale aj celý zápas. Pôsobili sme ako zrelé mužstvo. Finále NHL je skvelé a máme byť na čo hrdí. Na druhej strane to nie je to, na čo myslíme celú sezónu. Chceme ukončiť našu cestu finálovým triumfom. Mám pocit, že toto mužstvo je dostatočne zrelé a skúsené na to, aby to dosiahlo,“ skonštatoval tréner Edmontonu Kris Knoblauch na webe NHL.

Zapojenie celého tímu

„Hráme hĺbkový hokej s dostatočným vkladom od všetkých hráčov. Platí to aj o oboch brankároch, ktorí nám dávajú šancu na víťazstvo v každom zápase. Zapojenie celého tímu je presne to, čo potrebujete na úspech v play-off,“ zhodnotil útočník Leon Draisaitl.

S 25 bodmi v 16 zápasoch (7+18) je tento skúsený Nemec druhý v produktivite tímu o bod za kapitánom McDavidom.

McDavid prekvapil

Práve na McDavida sa sústredila pozornosť na slávnostnej ceremónii odovzdávania Pohára Clarence S. Campbell Bowl za víťazstvo v Západnej konferencii.

A kapitán Edmontonu prekvapil, keďže na rozdiel od vlaňajška sa dotkol trofeje a neskôr to po ňom zopakovali aj viacerí jeho spoluhráči.

Iba tretí, čo sa dotkli

Edmonton je iba tretí tím od roku 2006, ktorý sa dotkol tejto trofeje pred finálovou sériou. Colorado to v roku 2022 dotiahlo až k celkovému triumfu v Stanleyho pohári, ale Vegas v roku 2018 nie. V piatich zápasoch vtedy prehral s Washingtonom.

Verí, že sa poučia

Pre zaujímavosť, zo 16 tímov, ktoré v predchádzajúcich 18 sezónach zostali verné tradícii a nedotkli sa pohára za víťazstvo v Západnej konferencii, deväť vyhralo aj Stanleyho pohár. Zatiaľ naposledy Vegas v roku 2023.

„Bolo to o tíme viac ako kedykoľvek predtým. Vyšlo nám to a tešíme sa z postupu do finále. Urazili sme kus cesty, ale stále nie sme na jej konci. Verím, že sa poučíme z minulého roka,“ povedal McDavid v prvom televíznom rozhovore.