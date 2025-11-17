Hnutie Slovensko chce odškodniť obete nezákonných sterilizácií: Detaily postupu a aká bude výška finančného odškodnenia?

Opoziční poslanci parlamentu z Hnutia Slovensko a Za ľudí navrhujú odškodniť obete nezákonných sterilizácií, pre ktoré chcú presadiť jednorazové finančné odškodnenie.
Hlavným cieľom návrhu zákona je podľa predkladateľov zaistiť odškodnenie obetí sterilizácií, ktoré sa udialo v rozpore s právom, a to pre všetky obete od roku 1966 do roku 2004.
„Návrh zákona reaguje na pozitívny záväzok štátu zabezpečiť efektívnu nápravu pri porušovaní ľudských práv a zároveň má ambíciu napraviť krivdu spôsobenú komunistickou politikou v oblasti reprodukčného zdravia skupiny žien,“ vysvetlili predkladatelia.
Kto môže žiadať o odškodnenie
V návrhu sa zadefinoval okruh oprávnených žiadateľov o odškodnenie aj postup pri uplatnení nároku na vyplatenie. Prvou podmienkou je časové obdobie, v ktorom došlo k vykonaniu sterilizácie. Oprávnenou osobou má byť osoba, ktorá sa podrobila sterilizácii v spomínanom období od 1. júla 1966 do 31. decembra 2004.
Druhá podmienka je vymedzená územnou pôsobnosťou zákona, a to na sterilizácie vykonané v rozpore s právom v rozhodnom období výlučne v zdravotníckom zariadení na území Slovenskej republiky. Tretia podmienka vymedzujúca okruh oprávnených osôb stanovuje, že nárok na odškodnenie majú osoby, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom.
Za orgán štátnej správy, ktorý bude vykonávať tento zákon, predkladatelia ustanovujú Ministerstvo spravodlivosti SR. Nároku na odškodnenie sa budú môcť oprávnené osoby dožadovať formou písomnej žiadosti, ktorá musí medzi inými obsahovať popis rozhodujúcich okolností, za ktorých došlo k výkonu sterilizácie, a to najmä označenie zdravotníckeho zariadenia a uvedenie časového údaju, kedy došlo k sterilizácii. Na preukázanie nároku na odškodnenie bude k žiadosti nutné pripojiť výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo iné doklady preukazujúce skutočnosti, že došlo k výkonu sterilizácie v rozpore s právom.
„V roku 2003 správa viacerých mimovládnych organizácií poukázala na skutočnosti, že v niektorých zdravotníckych zariadeniach, predovšetkým na východnom Slovensku, naďalej dochádzalo k výkonu sterilizácií predovšetkým žien z marginalizovaných rómskych komunít, bez získania adekvátneho informovaného súhlasu,“ píše sa v dôvodovej správe.
Výška finančného odškodnenia
Predkladatelia uvádzajú, že legislatívny zámer zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom vedie k zvýšeniu príjmov domácností, v ktorých sa nachádza žena sterilizovaná v rozpore s právom, a to konkrétne vo výške jednorazového vyplatenia odškodnenia v sume 12 000 eur. Odhad oprávnených žiadateliek je do 1 000 žien.
Návrh má vplyv na marginalizované rómske komunity, keďže podľa doterajších výskumov práve ženy z marginalizovaných rómskych komunít podstupovali sterilizáciu v rozpore s právom.
„Je vysoký predpoklad, že návrh zákona pozitívne ovplyvní najmä skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, keďže k výkonu sterilizácie v rozpore s právom dochádzalo predovšetkým u žien z marginalizovaných rómskych komunít,“ píše sa v dôvodovej správe. Účinnosť zákona predkladatelia navrhujú od 1. marca 2026.