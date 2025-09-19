Hlavnou ulicou v Košiciach prejde dobový sprievod, pripomenie veľkolepú oslavu výročia zvolenia Františka II. Rákocziho

Hlavnou ulicou v Košiciach prejde v sobotu 20. septembra dobový sprievod, Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), pozýva na pripomenutie veľkolepej oslavy 320. výročia zvolenia Františka II. Rákocziho za vodcu konfederácie 25 žúp. Na tento post bol zvolený 20. septembra v roku 1705.
Historický sprievod
„Po vzore minuloročnej Rákocziho svadby tak VSM aj tento rok prinesie do východoslovenskej metropoly rekonštrukciu dávnych dôb, ktorými žili aj vtedajšie Košice prostredníctvom osoby veľkokniežaťa Rákocziho a jeho podporovateľov,“ informovalo VSM.
Festival odštartuje o 13:00 slávnostným historickým sprievodom slovenských a maďarských múzejníkov, historických skupín a hercov v dobových kostýmoch s historickými rekvizitami. Rákocziho suita bude mať aj slávnostný koč a konský doprovod kurucov.
Štylizovaná voľba za arciknieža
Sprievod vyrazí z Námestia Maratónu mieru, cez Hlavnú ulicu sa presunie do areálu Katovej bašty na Hrnčiarskej ulici. V nej bude pokračovať bohatý program až do večerných hodín. Na svoje si prídu malí i veľkí, nadšenci histórie aj okoloidúci. Organizátori z VSM uvítajú v sprievode všetkých, ktorí si oblečú dobový kostým alebo historický doplnok, ktorý bude evokovať odev spred stáročí.
„Na pódiu Katovej bašty prebehne historizujúca štylizovaná voľba Rákocziho za arciknieža podľa dobových zvykov a po symbolickom biskupskom požehnaní novozvoleného vodcu konfederácie sa v Katovej bašte začne hodovať. Festival doplnia aj vystúpenia sokoliarov a šermiarov, nebudú chýbať ani remeselné dielne, či komentované prehliadky Rodošta – pamätného domu Františka II. Rákocziho, gastronomické špeciality, vojenské táborisko, detské tvorivé dielne, či fotenie návštevníkov v historickej scenérii,“ priblížilo VSM.
Doplnilo, že v rámci projektu sa budú prezentovať aj partnerské múzeá, VSM a Forgách-Lipthay Kastélymúzeuma z maďarského mesta Szecsény. Pripravená je i odborná beseda na tému Rákoczi ako vizionár novodobej EÚ. Podujatie vyvrcholí živými hudobnými koncertmi maďarských a slovenských skupín.
Projekt bol podporený zo schémy Fondu malých projektov v programe Interreg Maďarsko – Slovensko. Medzi ciele Fondu malých projektov patrí posilnenie cezhraničných väzieb a slovensko-maďarských partnerstiev vzájomným získavaním a upevňovaním hlbších informácií o kultúrnom bohatstve a rozmanitosti krajín EÚ. Na spolufinancovaní projektu sa podieľal Košický samosprávny kraj.