Hlasovanie o multifunkčné ihriská Lidl Dvorcheck sa skončí čoskoro, verejnosť už odovzdala viac ako milión hlasov – VIDEO, FOTO

Do konca hlasovania o multifunkčné ihriská v rámci projektu Lidl Dvorcheck zostávajú už len dva týždne. Verejnosť už odovzdala viac ako milión hlasov a o desiatich víťazných školách, ktoré získajú ihriská v celkovej hodnote 1 100 000 eur, rozhoduje hlasovanie na webe www.dvorcheck.sk.
Odovzdávanie hlasov školám
Hlasovanie prebieha do 19. októbra 2025 a každý registrovaný účastník môže denne odovzdať jeden hlas svojej vybranej škole. Bonusové hlasy je možné získať počas tzv. Happy Hour od 11:00 do 23:00. Do súťaže sa zapojilo takmer 300 škôl z 216 miest a obcí, pričom o ihriská bojuje viac než 85-tisíc žiakov. Školy sú rozdelené do piatich kategórií podľa počtu žiakov, aby mali všetky rovnakú šancu na výhru.
„Zahrať si futbal so spolužiakmi, zahádzať si na kôš, prevetrať volejbalovú alebo tenisovú loptičku či sa len tak stretnúť – to všetko môže byť realitou na nových ihriskách Lidl Dvorcheck,“ dodáva projektový tím.
Už len dva týždne: Hlasovať sa oplatí, vyhrajte Dvorcheck pre svoju školu!
„Ako otec a futbalista viem, aké dôležité je, aby mali deti priestor na pohyb, hru a šport. Som rád, že Lidl prináša moderné multifunkčné ihriská, ktoré deťom otvoria cestu k zdravému životnému štýlu, novým priateľstvám a radosti zo športu,“ povedal ambasádor projektu, bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka.
Bezpečný povrch ihriska
Projekt Lidl Dvorcheck nadväzuje na predchádzajúce iniciatívy Lidl ihrisko Žihadielko a Lidl Čistinka a prináša základným a stredným školám multifunkčné ihriská s rozmermi 27 x 13 metrov, ktoré sú vybavené futbalovými bránkami, basketbalovými košmi, sieťami na volejbal, nohejbal a tenis. Povrch ihriska z liatej gumy je bezpečný, tlmí nárazy a je nenáročný na údržbu.
45 000 úsmevov sa oplatí: Lidl spolu so svojimi zákazníkmi opäť prináša radosť do slovenských nemocníc
„Na Slovensku sme už vybudovali 50 detských ihrísk Žihadielok a 15 mestských parkov Čistiniek. Projekt Dvorcheck je ďalším krokom v tomto smere – veríme, že nové školské ihriská prispejú k zdravému vývoju detí a mladých ľudí, a zároveň posilnia komunitné väzby v našej krajine,“ uviedla vedúca oddelenia CSR v Lidli Zuzana Sobotová.