Historickú budovu burzy v Kodani zachvátil požiar, jej veža sa zrútila (video+foto)

Historickú budovu Burzy v dánskej Kodani zasiahol požiar, v dôsledku ktorého sa zrútila aj jej ikonická veža. Oheň sa rozhorel ráno na streche budovy zo 17. storočia, pričom ju takmer celú pohltil a časť sa aj prepadla. Zničený je aj interiér. Hovorca hasičov Jakob Vedsted Andersen povedal, že polovica budovy je zničená a zrútená, pričom požiar stále nie je pod kontrolou.

Podľa hovorcu nehrozí, že by sa oheň rozšíril na ďalšie budovy. Hasiči budú na mieste odhadom ešte 24 hodín. Predstaviteľ kodanskej polície Tommy Laursen uviedol, že je ešte skoro hovoriť o príčine požiaru. Do budovy podľa jeho slov budú môcť vojsť až o pár dní.

Pri požiari zasahovali okrem hasičov aj polícia a sanitky, hoci nie sú správy o obetiach. Ozbrojené sily vyslali aj zhruba 90 vojakov z neďalekej základne, aby uzavreli oblasť a zabezpečili cennosti.

Práve pri cennostiach a umeleckých dielach, ktoré sa nachádzali v burze, preukázali veľkú duchaprítomnosť aj členovia verejnosti, ktorí pomáhali pohotovostným službách vynášať ich z horiacej budovy. Jeden muž napríklad zoskočil z bicykla, keď išiel do práce, aby pomohol.

Denmark is having its “Notre Dame moment”

The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.

It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire

Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD

