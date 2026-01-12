Hisense predstavuje „Innovating a Brighter Life“ na veľtrhu CES 2026

Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, usporiadala na veľtrhu CES 2026 tlačovú konferenciu s názvom „Innovating a Brighter Life“. Predstavila na nej svoj najnovší pokrok v oblasti zobrazovacích technológií a produktov pre inteligentnú domácnosť, ktoré sa zameriavajú na prirodzenejšie farby, zdravšie sledovanie a zážitky orientované na človeka.
V súvislosti s touto témou spoločnosť Hisense zdôraznila, ako sa jej dlhodobé inovácie zamerané na človeka premietli do udržateľného globálneho rastu a vedúceho postavenia na trhu. V priebehu len niekoľkých rokov sa Hisense stala jednou z najrýchlejšie rastúcich značiek spotrebnej elektroniky na svete. V súčasnosti pôsobí vo viac než 160 krajinách a podľa spoločnosti Omdia zaujíma prvé miesto na svete v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac, ako aj v segmente laserových televízorov. V roku 2025 sa spoločnosť Hisense už deviaty rok po sebe umiestnila medzi desiatimi najlepšími značkami v rebríčku Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders a podľa rebríčka Ipsos China Brand Global Trust Index bola vyhlásená za značku číslo 1 v kategórii inteligentných domácich spotrebičov.
Táto inovatívna dynamika bola ďalej ocenená na veľtrhu CES 2025, kde spoločnosť Hisense získala viac než 50 medzinárodných ocenení za svoje portfólio zobrazovacích riešení a domácich spotrebičov, čo podčiarkuje jej vedúce postavenie v oblasti veľkoplošných obrazoviek a inovácií pre inteligentnú domácnosť.
Na základe tejto globálnej dynamiky, dôvery v značku a vedúceho postavenia na trhu predstavila spoločnosť Hisense aj kolekciu Hisense Elite Collection pre FIFA World Cup 2026, čím potvrdila svoje tretie po sebe idúce sponzorstvo majstrovstiev sveta vo futbale. Táto kolekcia je viac než len produktovým radom. Odráža rastúcu globálnu prítomnosť spoločnosti Hisense a jej úlohu v spájaní fanúšikov prostredníctvom zdieľaných momentov – na obrazovke aj v domácnostiach – počas najslávnejšieho športového podujatia na svete.
Najdôležitejším oznámením bolo uvedenie technológie RGB MiniLED evo, ktorá predstavuje skutočnú evolúciu na systémovej úrovni vo vývoji RGB MiniLED. Ako pôvodca RGB MiniLED pokračuje spoločnosť Hisense v rozvoji tejto zobrazovacej technológie prostredníctvom evolúcie na systémovej úrovni a nanovo definuje spôsob spolupráce svetelných zdrojov, riadiacich systémov a algoritmov. Namiesto zamerania sa výlučne na parametrový výkon zavádza RGB MiniLED evo ako prvý v odvetví do podsvietenia štvrtú LED diódu Sky Blue–Cyan. S farebným výkonom dosahujúcim až 110 % BT.2020 a reguláciou farieb na úrovni 134 bitov umožňuje RGB MiniLED evo autentickejšiu reprodukciu farieb, vyšší komfort pri sledovaní a vyváženú energetickú účinnosť. Táto skutočná evolúcia tvorí technologický základ televízora 116UXS RGB MiniLED, prvého vlajkového modelu poháňaného technológiou RGB MiniLED evo.
Okrem hardvéru spoločnosť Hisense zdôraznila aj vývoj svojho ekosystému inteligentných obrazoviek. Od 1. januára 2026 prešiel operačný systém VIDAA OS na V homeOS, čo odráža rozšírený prístup k platforme, ktorá integruje obsah, služby založené na umelej inteligencii a prepojené zariadenia v celej domácnosti..
Prostredníctvom konceptu „Innovating a Brighter Life“ spoločnosť Hisense naďalej ukazuje, ako možno technológie využívať prakticky a s dôrazom na človeka – zlepšovaním vizuálnych zážitkov, zvyšovaním každodenného komfortu a podporou prepojenejšieho životného štýlu v domácnosti.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky. Pôsobí vo viac než 160 krajinách a špecializuje sa na vysokokvalitné multimediálne produkty, domáce spotrebiče a inteligentné IT riešenia. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense 1. miesto na svete v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – 3. štvrťrok 2025). Ako oficiálny sponzor majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026 sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám ako k spôsobu prepájania divákov po celom svete.
Zdroj: sk.hisense.com
Informačný servis