Hirscher nečakane končí sezónu, ktorú ani nezačal. Chýbať bude aj na ZOH v Taliansku

Dvojnásobný olympijský šampión Marcel Hirscher je Rakúšan, ale súťaži v holandských farbách.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Marcel Hirscher
Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher. Foto: archívne, SITA/AP
Februárové zimné olympijské hry v Taliansku budú bez fenomenálneho rakúskeho zjazdára Marcela Hirschera. Špecialista na slalom a obrovský slalom totiž pomerne nečakane ukončil aktuálnu sezónu a zdôvodnil to nedostatkom športovej formy.

Dvojnásobný olympijský šampión z juhokórejského Pjongčangu 2018 a sedemnásobný majster sveta sa minulú zimu po päťročnej prestávke vrátil do súťažného diania, no jeho minulú sezónu skrátil natrhnutý väz v kolene. A v tejto ešte nemá na svojom konte ani jeden štart, dôvodom sú svalové problémy s lýtkom.

„Okolo mojej účasti v Svetovom pohári je veľa špekulácií. Pravda je, že v súčasnosti to nie je možné. Rýchlosť, ktorou môžem lyžovať, nie je na úrovni Svetového pohára,“ uviedol osemnásobný víťaz veľkého krištáľového glóbusu na sociálnych sieťach.

Rakúšan už súťaží v holandských farbách, má na konte 67 víťazstiev vo Svetovom pohári a patrí medzi najväčšie legendy v alpskom lyžovaní.

„Ak chcem súťažiť v Svetovom pohári, chcem to robiť dobre, a to teraz nie je možné. Preto nebudem túto sezónu lyžovať a ani sa nevyberiem na olympiádu,“ dodal Hirscher. ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa začnú už o necelý mesiac.

Kariéru sa však ešte nechystá definitívne uzavrieť. „Budem pokračovať v tréningu a dúfam, že vás uvidím v nasledujúcej sezóne,“ uzavrel.

Marcel Hirscher je považovaný za jedného z najlepších lyžiarov v histórii tohto športu, dosiahol množstvo titulov na MS či v SP. Po návrate po dlhšom čase sa však stretol s vážnymi zraneniami, ktoré výrazne ovplyvnili jeho výkony.

