HERMES Komunikátor roka 2025: Súťaž sa blíži k uzávierke registrácií

O tom, ktoré značky patria medzi najlepšie komunikujúce na Slovensku, rozhodne odborná porota spolu s verejnosťou.
Svoje najlepšie marketingové projekty za uplynulý rok je možné prihlásiť ešte do 28. februára 2026. HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je výnimočný svojím komplexným hodnotením – víťazov nevyberajú len odborníci, ale aj široká verejnosť prostredníctvom hlasovania v šiestich súťažných kategóriách.
Kto rozhodne o víťazoch?
Prihlásené projekty posúdia odborníci z oblasti marketingu, komunikácie, akademického prostredia aj výskumu. Členmi poroty v tomto ročníku sú:
- Martina Hrivnáková, prezidentka Ľudia z marketingu
- Ronald Lupták, strategický konzultant
- Marek Kopča, Marketing & PR Director Hyundai Motor Slovakia
- Milada Halová, Head of Brand Management Division Tatra banka
- Anton Molnár, riaditeľ komunikácie Slovnaft
- Petra Novotná, riaditeľka pre stratégiu značky, marketingovú komunikáciu a zákaznícku skúsenosť Slovak Telekom
- Roland Kyška, riaditeľ pre marketing a komunikáciu SWAN, a.s.
- Milan Banyár, vysokoškolský pedagóg a odborník na vizuálnu komunikáciu
- Jindřich Bardon, projektový manažér Slovenského rozhlasu STVR
- Linda Kleinertová, odborníčka na prieskum trhu a analýzu dát spoločnosti MEDIAN SK
Hlasovanie verejnosti je otvorené
Neoddeliteľnou súčasťou ocenenia HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je aj zapojenie verejnosti. Tá môže hlasovať za najlepšie komunikujúce značky v nasledujúcich kategóriách:
- Bankovníctvo
- Telekomunikácie
- Automobily
- Poisťovníctvo
- Obchodné reťazce
- Sýtené nápoje a minerálne vody
Hlasujúci sa zároveň zapoja do súťaže o atraktívne ceny – wellness pobyt pre dve osoby v hoteli Salamandra Resort**** a týždenné zapožičanie automobilu Hyundai IONIQ 6.
Prečo sa zapojiť?
Účasť v súťaži HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA prináša značkám príležitosť získať ocenenie, ktoré posilňuje ich dôveryhodnosť, imidž a postavenie na trhu. Značky zároveň dávajú verejne najavo, že komunikáciu so zákazníkmi považujú za strategickú prioritu a venujú jej patričnú pozornosť.
Termín uzávierky sa blíži, no stále je priestor zapojiť sa a osloviť odbornú porotu aj širokú verejnosť.
Viac informácií o pravidlách súťaže, hodnotení projektov a hlasovaní verejnosti nájdete na www.cenyhermes.sk.
O projekte
HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie na Slovensku zamerané na hodnotenie najlepšie komunikujúcich inštitúcií. Ide o súťaž pre marketérov, v ktorej ich prácu oceňujú kolegovia z marketingovej a komunikačnej praxe.
Organizátorom projektu je spoločnosť Respect APP s.r.o. Autorom projektu, vlastníkom ochrannej známky a licencie je Sophos Solutions s.r.o. Odbornými partnermi sú spoločnosť MEDIAN SK a občianske združenie Ľudia z marketingu. Hlavnými mediálnymi partnermi sú UNIMEDIA a Radio Group, mediálny reprezentant Fun rádia & Rádia Vlna. Partnerom súťaže je Salamandra Resort & Hotel.
