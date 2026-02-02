HERMES Komunikátor roka 2025: Súťaž sa blíži k uzávierke registrácií

Registrácia do súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2025 je v plnom prúde a vstupuje do svojej záverečnej fázy.
Informačný servis
Informačný servis
2 min. čítania
1280x840 1.jpg
Foto: HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

O tom, ktoré značky patria medzi najlepšie komunikujúce na Slovensku, rozhodne odborná porota spolu s verejnosťou.

Svoje najlepšie marketingové projekty za uplynulý rok je možné prihlásiť ešte do 28. februára 2026. HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je výnimočný svojím komplexným hodnotením – víťazov nevyberajú len odborníci, ale aj široká verejnosť prostredníctvom hlasovania v šiestich súťažných kategóriách.

Kto rozhodne o víťazoch?

Prihlásené projekty posúdia odborníci z oblasti marketingu, komunikácie, akademického prostredia aj výskumu. Členmi poroty v tomto ročníku sú:

  • Martina Hrivnáková, prezidentka Ľudia z marketingu
  • Ronald Lupták, strategický konzultant
  • Marek Kopča, Marketing & PR Director Hyundai Motor Slovakia
  • Milada Halová, Head of Brand Management Division Tatra banka
  • Anton Molnár, riaditeľ komunikácie Slovnaft
  • Petra Novotná, riaditeľka pre stratégiu značky, marketingovú komunikáciu a zákaznícku skúsenosť Slovak Telekom
  • Roland Kyška, riaditeľ pre marketing a komunikáciu SWAN, a.s.
  • Milan Banyár, vysokoškolský pedagóg a odborník na vizuálnu komunikáciu
  • Jindřich Bardon, projektový manažér Slovenského rozhlasu STVR
  • Linda Kleinertová, odborníčka na prieskum trhu a analýzu dát spoločnosti MEDIAN SK

Hlasovanie verejnosti je otvorené

Neoddeliteľnou súčasťou ocenenia HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je aj zapojenie verejnosti. Tá môže hlasovať za najlepšie komunikujúce značky v nasledujúcich kategóriách:

  • Bankovníctvo
  • Telekomunikácie
  • Automobily
  • Poisťovníctvo
  • Obchodné reťazce
  • Sýtené nápoje a minerálne vody

Hlasujúci sa zároveň zapoja do súťaže o atraktívne ceny – wellness pobyt pre dve osoby v hoteli Salamandra Resort**** a týždenné zapožičanie automobilu Hyundai IONIQ 6.

Prečo sa zapojiť?

Účasť v súťaži HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA prináša značkám príležitosť získať ocenenie, ktoré posilňuje ich dôveryhodnosť, imidž a postavenie na trhu. Značky zároveň dávajú verejne najavo, že komunikáciu so zákazníkmi považujú za strategickú prioritu a venujú jej patričnú pozornosť.

Termín uzávierky sa blíži, no stále je priestor zapojiť sa a osloviť odbornú porotu aj širokú verejnosť.

Viac informácií o pravidlách súťaže, hodnotení projektov a hlasovaní verejnosti nájdete na www.cenyhermes.sk.

O projekte

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie na Slovensku zamerané na hodnotenie najlepšie komunikujúcich inštitúcií. Ide o súťaž pre marketérov, v ktorej ich prácu oceňujú kolegovia z marketingovej a komunikačnej praxe.

Organizátorom projektu je spoločnosť Respect APP s.r.o. Autorom projektu, vlastníkom ochrannej známky a licencie je Sophos Solutions s.r.o. Odbornými partnermi sú spoločnosť MEDIAN SK a občianske združenie Ľudia z marketingu. Hlavnými mediálnymi partnermi sú UNIMEDIA a Radio Group, mediálny reprezentant Fun rádia & Rádia Vlna. Partnerom súťaže je Salamandra Resort & Hotel.

Informačný servis

Okruhy tém: Hermes Hermes Komunikátor roka Súťaž '
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk