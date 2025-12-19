Henkel Global Business Solutions⁺ sa umiestnili medzi TOP 20 centrami zdieľaných služieb na svete

Centrá zdieľaných služieb Henkel Global Business Solutions⁺ (GBS+) sa zaradili do prestížneho rebríčka TOP 20 najoceňovanejších organizácií zdieľaných a globálnych biznis služieb pre rok 2025, ktorý každoročne zverejňuje SSON Research & Analytics. Bratislavská pobočka GBS+ je pritom najväčšou zo všetkých Henkel GBS+ na svete. Zamestnáva takmer 1 800 odborníkov a poskytuje služby vo viac než 30 jazykoch pre rôzne regióny a obchodné divízie spoločnosti Henkel.
Organizácia SSON Research & Analytics je globálnou autoritou v oblasti výkonnosti a inovácií zdieľaných služieb. Jej výročný rebríček oceňuje dvadsať centier zdieľaných a globálnych biznis služieb, ktoré dosahujú vynikajúce výsledky v oblasti inovácií, digitálnej transformácie, operatívnej efektívnosti a zákaznícky orientovaných služieb. V roku 2025 sa centrá zdieľaných služieb Henkel GBS⁺ zaradili medzi svetových lídrov ako Siemens, DHL, 3M, Johnson & Johnson, Bosch či Mastercard.
„Týmto hodnotením chceme vyzdvihnúť výnimočných lídrov, ktorí v tomto odvetví nastavujú nové štandardy. Ocenené organizácie predstavujú vzor toho, čo znamená prinášať inovácie a dosahovať operačný úspech na globálnej úrovni,“ uviedla Naomi Secor, Global Managing Director SSON Research & Analytics, pri vyhlásení výsledkov rebríčka TOP 20 pre rok 2025.
Zaradenie centier Henkel GBS+ do tohto prestížneho rebríčka potvrdzuje záväzok spoločnosti neustále sa zlepšovať, inovovať procesy a spolupracovať naprieč všetkými servisnými centrami. Vyzdvihuje tiež silný dôraz na digitalizáciu, udržateľnosť a rozvoj ľudí – všetky kľúčové piliere stratégie Henkel GBS+.
„Toto ocenenie dokazuje, že inovácie, efektívne procesy a spolupráca naprieč krajinami prinášajú skutočné výsledky. Je inšpirujúce vidieť, ako neustále posúvame hranice v automatizácii, manažmente talentov a end-to-end procesoch. Tento úspech patrí každému členovi nášho tímu a motivuje nás byť ešte silnejším partnerom pre náš biznis,“ povedal Roland Haefs, CVP Global Business Solutions FS/Global Business Solutions⁺.
Od 20-členného tímu na najväčšiu pobočku GBS+ na svete
Významný podiel na tomto úspechu má aj pobočka GBS+ Bratislava, ktorá je najväčšou pobočkou Henkel GBS+ na svete. Vznikla v roku 2006 s dvadsiatimi zamestnancami, ktorí zabezpečovali transakčné finančné služby. Po takmer dvadsiatich rokoch pôsobenia sa vyvinula na globálne centrum, v ktorom pracuje približne 1 800 vysoko kvalifikovaných odborníkov. Tím poskytuje služby vo viac ako 30 jazykoch a pokrýva široké spektrum obchodných procesov – od marketingu, financií a ľudských zdrojov až po IT, nákup, zákaznícky servis, správu kmeňových dát, regulačné záležitosti, globálny obchod a dodávateľský reťazec. Pobočka je zároveň významným zdrojom talentov pre obchodné divízie a funkčné tímy spoločnosti Henkel po celom svete.
„Som hrdý na to, že GBS+ Bratislava spolu s ďalšími pobočkami GBS+ po celom svete dosiahli takýto významný úspech. Aj naďalej sa sústreďujeme na svoju misiu – zjednodušovať, digitalizovať a neustále zlepšovať globálne operácie spoločnosti Henkel a prinášať inovatívne riešenia biznisových procesov. Práve vďaka tomu dokážeme vytvárať väčšiu hodnotu pre našich zákazníkov, zamestnancov aj obchodných partnerov,“ uviedol Christian Schulz, prezident spoločnosti Henkel Slovensko a riaditeľ Global Business Solutions⁺ Bratislava.
GBS+ Bratislava patrí medzi sedem globálnych lokácií, ktoré spoločne zamestnávajú viac než 3 500 zamestnancov. Okrem Bratislavy patria do siete lokality v Káhire, Manile, Mexiku, Šanghaji a dve externé centrá v Bangalúre a Dalianu. Spoločne pokrývajú všetky časové pásma a jazykové požiadavky na celom svete.
Cesta do rebríčka najobdivovanejších centier
SSON Research & Analytics centrá vyberá podľa ich preukázaných úspechov – napríklad na základe ocenení SSON Impact Awards, odporúčaní odbornej poroty, globálnej poradnej rady a ďalších nezávislých analýz. Do hodnotenia sa tak dostávajú iba organizácie, ktoré dlhodobo dosahujú nadpriemerné výsledky v oblasti zdieľaných služieb. Podrobný benchmarking skúma 15 kľúčových oblastí výkonu – od automatizácie a spokojnosti zákazníkov až po financie, HR, manažment talentov a digitálny ekosystém.
