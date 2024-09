Harrisová označila návrhy, aby sa Ukrajina pre mier s Ruskom vzdala územia za neprijateľné a nebezpečné

Americká viceprezidentka a demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová vo štvrtok skritizovala návrhy, že by sa Ukrajina mala vzdať územia pre mier s Ruskom. Podľa političky je to „nebezpečné a neprijateľné“.

„Nie sú to návrhy pre mier. Namiesto toho sú to návrhy na kapituláciu,“ povedala Harrisová počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Tiež sa prihlásila k obrane Ukrajiny a načrtla širšiu víziu zahraničnej politiky založenú na „medzinárodnom poriadku, pravidlách a normách“.

Harrisová odmietla výzvy, aby USA ustúpili od svojej globálnej úlohy, a varovala, že ak ruský prezident Vladimir Putin zvíťazí, potenciálni agresori by mohli získať odvahu. „Spojené štáty nepodporujú Ukrajinu z dobročinnosti, ale preto, že je to v našom strategickom záujme,“ vyjadrila sa Harrisová.

Jej slová o kapitulácii sú skrytou kritikou republikánskeho kandidáta, exprezidenta Donalda Trumpa. Ten tlačí na to, aby Ukrajina rýchlo uzavrela dohodu na ukončenie vojny. Trump odmietol Harrisovej kritiku a trvá na tom, že chce len zastaviť „hororovú šou, ktorá sa odohráva“.

Na otázku, či by sa Ukrajina mala vzdať územia, Trump odpovedal, že „uvidíme, čo sa stane“ a „potrebujeme mier“. Trump tiež povedal, že sa v piatok v New Yorku stretne so Zelenským.