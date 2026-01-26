Hancko s ďalším skvelým výkonom. Je kľúčom k odomknutiu súperovej obrany, píšu v Španielsku

V slovenskom súboji v rámci španielskej La Ligy 2025/2026 sa z víťazstva tešil hráč Atlética Madrid, Martin Valjent nezabránil trom gólom v sieti RCD Mallorca.
Turkey Champions League Soccer
Dávid Hancko z Atlética Madrid (vpravo) v súboji s Victorom Osimhenom z Galatasaraya Istanbul počas zápasu Ligy majstrov 2025/2026 medzi Galatasarayom ​​a Atleticom Madrid v Istanbule v stredu 21. januára 2026. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

V španielskej La Lige 2025/2026 sa v nedeľu proti sebe postavili dvaja slovenskí obrancovia. Po súboji medzi Atléticom Madrid a RCD Mallorca bol spokojnejší Dávid Hancko, ktorý opäť nastúpil v základnej zostave „Los Colchoneros“. Rovnako ako Martin Valjent na druhej strane odohral celé stretnutie a Atlético napokon triumfovalo 3:0.

Hancko tentoraz nenastúpil v strede defenzívnej formácie, ale na ľavom kraji. A podal výborný výkon, čo ocenila i fanúšikovská stránka Atlética. Tá pri hodnotení hráčov prisúdila Hanckovi osmičku. Rovnakú známku dostali ešte ďalší dvaja hráči, deviatku dostali Marcos Llorente a Alexander Sörloth.

„Podobne ako Llorente na opačnom krídle, aj Hancko je naďalej konzistentný na ľavom krídle. Je pohodlne najlepším ľavým obrancom tímu,“ uviedol fanúšikovský web Atlética, ktorý vyzdvihol prínos 28-ročného rodáka z Prievidze nielen v obrane, ale aj v ofenzíve. „V prvom polčase vytvoril viacero šancí, najmä keď sa tím snažil o prienik. Jeho prihrávky a centre zostávajú kľúčové pre odomknutie súperových obrán,“ dodalo hodnotenie.

Atlético je po víťazstve na 3. mieste v tabuľke so 44 bodmi. Na vedúci FC Barcelona stráca osem a na druhý Real Madrid sedem bodov. Tímu z Malorky patrí priebežne 17. priečke a do konca sezóny bude mať pravdepodobne záchranárske starosti.

