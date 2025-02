Hamilton si užíva prácu vo Ferrari: Stále sa musím štipnúť, aby som uveril, že je to pravda - FOTO

Pred sezónou sa udial azda najväčší prestup v posledných rokoch vo Formule 1. Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton opustil Mercedes, s ktorým zožal spomínané úspechy, a pridal sa k Ferrari.

Už jeden mesiac v novom šate a monoposte stačili na to, aby sa ku Scuderii vyjadroval v superlatívoch. Záujem o značku je značný a vyšší, odkedy ich farby háji legenda tohto športu.

„Stopercentne,“ odpovedal Brit na otázku, či bol prestup do Ferrari správny krok. „Nemám o tom najmenšie pochybnosti. Som v správnom čase na správnom mieste a je pre mňa veľká česť, že som tu, že sa môžem pripojiť k tomuto tímu a pracovať so všetkými na budovaní a pokračovaní v skvelej historickej tradícii.“

„Každý deň tu bol vzrušujúci. Keď som v Londýne vystúpil na pódium oblečený v červenom, bolo to pre mňa niečo úplne nové. Stretnúť a zažiť priazeň fanúšikov je niečo celkom odlišné, keď ste jazdec Ferrari a nie pilot súpera,“ pokračoval Hamilton podľa webu f1online.sk.

„Ferrari je veľmi odlišné. Od chvíle, keď si oblečiete kombinézu a vstúpite do garáže, nasadíte si helmu a nasadnete do kokpitu, cítite neuveriteľnú vášeň,“ opísal.

Jazdec Ferrari Lewis Hamilton počas jazdy na novom Ferrari SF-25 na okruhu Fiorano neďaleko talianskeho Maranella v stredu 19. februára 2025. Foto: SITA/Davide Gennari/LaPresse via AP

„Je to vzrušujúce a cítite chvenie. Tento tím má neuveriteľnú históriu a už ako dieťa som sníval, že budem pretekať za Ferrari. Stále sa musím štipnúť do nosa, aby som uveril, že je to naozaj pravda. Mám množstvo očakávaní,“ doplnil Hamilton.

Nová sezóna „kráľovnej motošportu“ sa začína už 14. marca pretekmi v Austrálii.

Formula 1 mala nedávno galavečer v Londýne, kde sa oslávil jej 75. ročník.