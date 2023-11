Hamas porušil prímerie, keď zaútočil na Izrael a zavraždil 1 400 ľudí. Bez návratu rukojemníkov žiadne prímerie nebude

Militantné hnutie Hamas „porušilo prímerie“, keď 7. októbra pri útoku na Izrael „zavraždilo 1 400 ľudí a stiahlo sa späť do Pásma Gazy“. Ako referuje web news.sky.com, povedal to hovorca izraelskej vlády Eylon Levy.

Na otázku nemeckého DW News, či by Izrael v určitej fáze súhlasil s prímerím, Levy odpovedal, že sa tak nestane, kým nebude Hamas „zničený“, a dodal, že prímerie platilo až do dňa, keď Hamas zaútočil na južnú časť Izraela.

„Bez návratu našich rukojemníkov nebudeme uvažovať o žiadnom prímerí, nech by bolo akokoľvek dočasné,“ povedal.

„Prímerie platilo 6. októbra. Hamas ho porušil. Brutálne zavraždil 1 400 ľudí a potom sa stiahol späť do Pásma Gazy. Prímerie by doslova umožnilo Hamasu utiecť po vraždení. Nechalo by mu voľnosť, aby to urobil znova,“ poznamenal Levy.

Tiež povedal, že Izrael nezastaví paľbu, kým nedosiahne svoje „vojnové ciele zničenia Hamasu, aby už nikdy nemohol zraniť náš ľud a už nikdy nespáchal to, čo urobil 7. októbra“.