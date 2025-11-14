H – deviaty diel série o Martinovi Servazovi, ktorý vám rozbúcha srdce aj nervy naraz

Bernard Minier v trileri H mieša realitu s fikciou, mediálnu posadnutosť s pravou hrôzou a servíruje čitateľom temný hon, ktorý nenechá vydýchnuť.
Bernard Minier je už roky synonymom pre napínavé, psychologicky prepracované a atmosférické trilery. S deviatym dielom série prichádza k bodu, na ktorý čakali všetci fanúšikovia – Julian Hirtmann je opäť na slobode. A keď unikne on, svet sa prestane cítiť bezpečne.
Príbeh sa začína únikom jedného z najikonickejších sériových vrahov európskej krimi literatúry. Minier okamžite nechá čitateľa pocítiť, že hranica medzi realitou a fikciou je tenšia než kedykoľvek predtým. Nielen polícia, ale aj verejnosť sa stáva súčasťou pátrania. A práve to je jeden z najzaujímavejších prvkov knihy – ako nebezpečná môže byť fascinácia zlom.
Martin Servaz je dlhodobo jednou z najprepracovanejších postáv francúzskej krimi literatúry. Zranený, tvrdohlavý, traumatizovaný a zároveň hlboko ľudský – v H sa opäť ocitá na hrane svojich síl.
Hirtmann je jeho najväčšia nočná mora. Nie je to len nepriateľ. Je to temná posadnutosť, osobné zlyhanie aj profesionálna výzva v jednom. V tomto diele Minier ešte viac prehlbuje psychologickú rovinu Servazovej postavy – ukazuje jeho vyčerpanie, frustráciu z mediálneho cirkusu a neschopnosť odosobniť sa. Práve toto napätie medzi lovcom a loveným vytvára dynamiku, ktorá poháňa celý príbeh.
Pátranie po Hirtmannovi presahuje bežné policajné postupy. Do hry vstupujú:
- amatérski detektívi na internete,
- fanúšikovia true crime,
- populárny televízny moderátor,
- autor bestsellerov, ktorý chce byť „pri tom“.
Minier sa nebojí kritiky spoločnosti. V tomto diele odhaľuje nielen zvrátenosť svojho antagonistu, ale aj slabiny spoločnosti, ktorú priklincuje k obrazovkám. Kritizuje mediálne senzácie, túžbu po sláve a nebezpečné hranie sa na lovcov pravdy.
Julian Hirtmann je jednou z najlepšie napísaných záporných postáv súčasného krimi žánru. Je inteligentný, charizmatický a nepredvídateľný, čo ho robí ešte desivejším. Minier ho v predstavuje z trochu iného uhla, čím ešte zvyšuje psychologické napätie.
Autor sa v knihe pohráva s reálnymi kauzami, mediálnymi škandálmi a online kultúrou. Čitateľ má pocit, že sa ocitol v príbehu, ktorý by sa pokojne mohol odohrávať dnes, v našom vlastnom svete – a presne to je na ňom najdesivejšie.
Kniha H sa okamžite po vydaní dostala medzi najočakávanejšie francúzske kriminálne romány roka. Je to temná, mrazivá a brilantne vystavaná lahôdka na čítanie, ktorá sľubuje návrat k intenzívnemu psychologickému súboju medzi Servazom a Hirtmannom. Má dynamické tempo, drsnú atmosféru a Minierovu schopnosť vtiahnuť čitateľa od prvej strany.
