Gump: Sme dvojka – pozrite si prvé zábery z pokračovania filmu o psom tulákovi

Na filmové plátna mieri pokračovanie úspešného hitu, v ktorom hrali hlavné úlohy štvornohí herci! Snímka Gump: sme dvojka režiséra F. A. Brabca už je takmer hotová, a tak sa tvorcovia rozhodli vyslať do sveta prvú ochutnávku z nej. Aj vy si už dnes môžete pozrieť teaser filmu, ktorý príde do slovenských kín 28. marca.

„Vo filme uvidíme staré známe, ale aj nové tváre, a hlavne bude celý príbeh veselší. Väčší priestor tam má láska a vzťah medzi človekom a zvieraťom,“ hovorí k práve zverejnenému teaseru producent Filip Rožek, autor celej myšlienky aj dvojice kníh, ktoré rozprávajú príbeh psieho tuláka Gumpa.

Film Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť mal premiéru v lete roku 2021 a tvorca vtedy neplánoval žiadne pokračovanie. Po dvoch rokoch je ale všetko inak. „Keď sa ma pýtali na pokračovanie, vždy som jednoznačne tvrdil, že nebude. Stala sa ale jedna osudová a podstatná vec, jeden telefonát s režisérom F. A. Brabcom, ktorý to v mojej hlave postupne zmenil. Veľmi sa mi do pokračovania nechcelo a nič nové mi nenapadalo. Ale počas jednej noci, keď som skoro nespal, sa vo mne ten príbeh otvoril, ako keby som sa vrátil späť do baraku, z ktorého som sa pred niekoľkými rokmi odsťahoval, a zistil, že som tam bol vlastne šťastný,“ zveril sa Rožek, ktorý je okrem producenta aj autorom filmového scenára.

„Mňa to úprimne trošku prekvapilo, nečakal som, že sa bude niekedy točiť pokračovanie. Keď som ale počul ten príbeh, tú synopsu, tak mi prišlo, že to môže byť fajn. Z mojej postavy sa stala hlavná a navyše som mal možnosť si zahrať so Štěpánom Kozubom, a to ma potešilo,“ vysvetlil Richard Krajčo, ktorý stvárňuje postavu Oříška.

Richard Krajčo. Foto: Continental film

Okrem Richarda Krajča, Bolka Polívku, Vicy Kerekes, Jozefa Vojtka, Nely Boudovej alebo Martiny Pártlovej sa v snímke objaví aj spomínaný Štěpán Kozub. „Baví ma, že to má určitý presah, a zároveň že som vlastne nikdy netočil rodinnú komédiu alebo film pre deti. Je to taký naivný príbeh v dobrom slova zmysle,“ dodal Štěpán Kozub, čoraz populárnejší český herec a komik, ktorý si zahral rolu Křiváka.

Štěpán Kozub. Foto: Continental film

Psa Gumpa opäť nahovoril Ivan Trojan a aj tentoraz vznikla audiokniha s jeho hlasom. Je určená každému, kto má rád zvieratá a rozumie, alebo by chcel porozumieť psej duši. „Kniha o Gumpovi robí ľudí lepšími. Prostredníctvom Gumpovho príbehu viac spoznáte psíkov, tie knihy vás prinútia viac premýšľať nad svojimi vzťahmi so zvieratami a ľuďmi. Aj mne sa minimálne na mesiac premenil vzťah k môjmu psíkovi Kubovi,“ vysvetlil úprimne Trojan.

Za filmovú kameru sa postavil F. A. Brabec a o hudbu sa postaral Ondřej Brzobohatý. Snímku Gump: Sme dvojka prinesie do slovenských kín na konci marca distribučná spoločnosť Continental film.

