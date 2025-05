Guardiola vyzýva hráčov Manchestru City, aby sa zamysleli nad hladom po úspechu - FOTO

Španielsky Pep Guardiola z anglického futbalového klubu Manchester City vyzval nórskeho topkanoniera Erlinga Haalanda a jeho spoluhráčov, aby sa zamysleli nad tým, či hrali s dostatočným „hladom po úspechu“ počas problematickej sezóny 2024/2025.

Haaland nedávno uviedol, že hráči „nemali úplne hlad vo vnútri“ počas tohto ročníka, ktorý patrí medzi najhoršie v Guardiolovej úspešnej ére. Po šiestich tituloch v Premier League za ostatných sedem sezón a historickom treble v roku 2023 futbalisti „The Citizens“ stále nemajú zaručenú miestenku v Lige majstrov pre nasledujúcu sezónu. Klubu tiež hrozí, že od roku 2017 zostane bez akejkoľvek trofeje.

Guardiola priznal, že jeho hráči by mali diskutovať o tom, či ich túžba po úspechu bola uspokojená.

„Ak je to pocit od Erlinga, hráči by sa mali medzi sebou porozprávať a spýtať sa sami seba, prečo to tak je,“ povedal Guardiola.

Forma City sa v posledných týždňoch zlepšila a momentálne sú na treťom mieste po sedemzápasovej ligovej sérii bez prehry. Pred sebou má ešte aj finále FA Cupu proti hráčom Crystal Palace, duel v londýnskom Wembley je na programe 17. mája.

Guardiola verí, že je príliš skoro tvrdiť, že túžba jeho hráčov sa úplne vrátila.

„Môžeme byť lepší, sme spokojní s výsledkami, ktoré máme, ale na správnu cestu sa vrátime, až keď to udržíme mnoho mesiacov. Boli to len tri alebo štyri týždne,“ povedal.

Haaland ako najlepší strelec City v tejto sezóne s 30 gólmi by mal nastúpiť v sobotňajšom ligovom súboji na pôde zostupujúceho Southamptonu.

„Je pripravený, je fit. Či začne, rozhodneme pred duelom,“ prezradil Guardiola.

Boj o miestenky do Ligy majstrov cez prvú päťku hodnotenia Premier League potrvá pravdepodobne až do úplného konca sezóny, hráči City majú tri body náskok pred šiestym Nottinghamom Forest. Štvrtý Newcastle hrá v nedeľu proti piatemu FC Chelsea, čo dáva Manchestru City šancu vzdialiť sa od jedného z rivalov.

Guardiola však nič nepodceňuje ani proti poslednému Southamptonu, ktorý doteraz nazbieral len 11 bodov.

„Začíname od 0:0 a je to pre nás nesmierne dôležitý zápas. Sú len tri stretnutia do konca a po tomto budú len dva. Máme k súperovi veľký rešpekt. Je to v našich rukách. Nemusíme čakať na nič iné. Vyhrajme jeden zápas, potom ďalší a ďalší,“ uzavrel.