Grónsky premiér odmieta debatu o nezávislosti, varuje pred ohrozením práva na sebaurčenie

Vyjadrenia prichádzajú v čase rastúcich hrozieb Donalda Trumpa a blížiacich sa rokovaní s USA v Bielom dome.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Nielsen, Trump
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen a prezident USA Donald Trump. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP, SITA/AP - koláž SITA Webnoviny
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v stredu vyhlásil, že teraz „nie je vhodný čas“ hovoriť o budúcej nezávislosti arktického ostrova, keďže by to mohlo ohroziť jeho právo na sebaurčenie. Reagoval tak na čoraz ostrejšie vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o prevzatí kontroly nad týmto autonómnym územím Dánska.

Ich problém

„Nemali by sme hazardovať s naším právom na sebaurčenie v čase, keď iná krajina hovorí o tom, že nás chce získať,“ povedal Nielsen v rozhovore pre grónsku verejnoprávnu stanicu KNR. Zdôraznil, že Grónsko je v súčasnosti súčasťou Dánskeho kráľovstva a v tejto „vážnej situácii“ stojí po jeho boku.

Premiér zároveň dodal, že jeho vyjadrenia nevylučujú inú budúcnosť. „To neznamená, že v budúcnosti nebudeme chcieť niečo iné,“ uviedol. V utorok však jasne povedal, že ak by si Grónsko muselo vybrať medzi Dánskom a Spojenými štátmi, zvolilo by si Dánsko. Trump na to reagoval slovami: „To je ich problém.“

Nevylúčil použitie sily

Nielsenove vyjadrenia boli zverejnené len niekoľko hodín pred rokovaním predstaviteľov Grónska, Dánska a USA v Bielom dome. Americký prezident pritom nevylúčil ani použitie sily na získanie územia, hoci ide o autonómnu časť členského štátu NATO.

Nielsen zároveň vyjadril nádej, že rokovania prispejú k „normalizovanému a navzájom sa rešpektujúcemu dialógu“ so Spojenými štátmi. Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen v stredu pre AFP uviedol, že Kodaň posilňuje vojenskú prítomnosť v Grónsku a rokuje so spojencami o zvýšenej prítomnosti NATO v Arktíde.

