Grónsky premiér odmieta debatu o nezávislosti, varuje pred ohrozením práva na sebaurčenie

Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v stredu vyhlásil, že teraz „nie je vhodný čas“ hovoriť o budúcej nezávislosti arktického ostrova, keďže by to mohlo ohroziť jeho právo na sebaurčenie. Reagoval tak na čoraz ostrejšie vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o prevzatí kontroly nad týmto autonómnym územím Dánska.
Ich problém
„Nemali by sme hazardovať s naším právom na sebaurčenie v čase, keď iná krajina hovorí o tom, že nás chce získať,“ povedal Nielsen v rozhovore pre grónsku verejnoprávnu stanicu KNR. Zdôraznil, že Grónsko je v súčasnosti súčasťou Dánskeho kráľovstva a v tejto „vážnej situácii“ stojí po jeho boku.
Premiér zároveň dodal, že jeho vyjadrenia nevylučujú inú budúcnosť. „To neznamená, že v budúcnosti nebudeme chcieť niečo iné,“ uviedol. V utorok však jasne povedal, že ak by si Grónsko muselo vybrať medzi Dánskom a Spojenými štátmi, zvolilo by si Dánsko. Trump na to reagoval slovami: „To je ich problém.“
Nevylúčil použitie sily
Nielsenove vyjadrenia boli zverejnené len niekoľko hodín pred rokovaním predstaviteľov Grónska, Dánska a USA v Bielom dome. Americký prezident pritom nevylúčil ani použitie sily na získanie územia, hoci ide o autonómnu časť členského štátu NATO.
Nielsen zároveň vyjadril nádej, že rokovania prispejú k „normalizovanému a navzájom sa rešpektujúcemu dialógu“ so Spojenými štátmi. Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen v stredu pre AFP uviedol, že Kodaň posilňuje vojenskú prítomnosť v Grónsku a rokuje so spojencami o zvýšenej prítomnosti NATO v Arktíde.