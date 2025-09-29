Golfoví hulváti v akcii. McIlroy sa hádal s fanúšikom, na jeho manželku hodili pivo - VIDEO

Prestížny golfový Ryder Cup má za sebou už 45. edíciu. Zvíťazili hráči Európy proti Spojeným štátom americkým pomerom 15:13.
Počas podujatia sa však objavili agresívni fanúšikovia, ktorí robili napriek nielen Rorymu McIlroyovi, ale aj jeho manželke Erice.
Počas rôznych turnajov sa drží v úzadí, no tentoraz bola priamo v hlavnom centre diania. A možno to teraz ľutuje.
Neúnosné správanie
Domáce publikum zrejme dobre nenieslo aktuálny nepriaznivý stav a terčom sa stala aj žena jedného z najlepších golfistov súčasnosti.
Jeden z prítomných ľudí hodil po nej nápoj (vraj išlo o pivo), ktorý ju zasiahol do slameného klobúka a časť tekutiny sa na ňu vyliala.
Neskôr si svoje „užil“ aj McIlroy. Vyhral tri zápasy a v jednom remizoval. Takéto správanie by podľa neho mal byť „tabu“, no počas Ryder Cupu tomu tak nebolo.
Golf učí etiketu
„Erica je v poriadku. Je to veľmi, veľmi silná žena. Tento týždeň všetko zvládla s noblesou, vyrovnanosťou a dôstojnosťou, ako vždy. Ľúbim ju a oslavu si užijeme,“ povedala svetová dvojka zo Severného Írska o svojej manželke podľa webu golf.com.
O hodenom pive príliš nehovorila a neriešila to. „To veľa hovorí o jej sile.“ Dozvedel sa, že sa jej dostalo množstvo urážok, no napriek všetkému neúnavne povzbudzovala svojho milovaného.
„Myslím si, že golf by mal byť kladený na vyššiu úroveň, ako sme videli tento týždeň. Golf má schopnosť spájať ľudí. Golf vás učí veľmi dobré životné lekcie. Učí vás etikete. Učí vás, ako hrať podľa pravidiel. Učí vás, ako rešpektovať ľudí. Niekedy sme to tento týždeň nevideli. Takže nie, toto by nemalo byť to, čo je v Ryder Cupe prijateľné,“ priblížil McIlroy.
Obhajoval sa
Priznal, že párkrát odvrkol priaznivcom a dostal sa aj do slovnej výmeny. Jeden muž po ňom zakričal, že nie je až taký dobrý.
Odpovedal mu: „Som ku**a dobrý.“ Na neskoršej tlačovej konferencii uviedol to isté: „Som naozaj dobrý.“
McIlroy sa pri ôsmom štarte v Ryder Cupe radoval zo šiesteho víťazstva. Za dva roky sa bude konať 46. ročník v Írsku, USA vedie 27:16 v historickej konfrontácii. Dvakrát sa to skončilo konečnou remízou.