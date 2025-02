Ovečkin strelil gól rýchlosťou takmer 150 km/h, už len 17 gólov mu chýba na legendárneho Gretzkého

Keď Alexander Ovečkin v čase 52:21 min vypálil jeden zo svojich povestných „one timerov“, a prekonal ním dvojnásobného držiteľa Vezina Trophy Connora Hellebuycka v bránke Winnipegu, Capital One Arena vo Washingtone vybuchla nadšením.

Domáci vyrovnali v sobotňajšom zápase NHL na 4:4 a ich kapitán sa na 17 gólov priblížil absolútnemu streleckému rekordu NHL v podaní Kanaďana Waynea Gretzkého. Napokon 877. gól Ovečkina v kariére stačil iba na jeden bod, keďže v predĺžení obranca Josh Morrissey druhým gólom v zápase rozhodol o víťazstve hostí z Winnipegu.

Veľký podiel na víťaznom góle mal Mark Scheifele, ktorý našiel Morrisseyho časovanou prihrávkou pred bránkou súpera. Bola to tridsiata asistencia a celkovo 61. bod 31-ročného rodáka z Ontária v jeho desiatej minimálne 60-bodovej sezóne v NHL.

„Výborná robota od Scheifeleho. Našiel ma krásnym pasom a ja som mal odkrytú polovicu bránky, aby som zakončil,“ uviedol Josh Morrissey na webe NHL.

Späť však ku gólu Ovečkina, ktorý bol jeho dvadsiaty štvrtý v sezóne, pričom odohral iba 36 zápasov, o 16 menej ako celý tím Washingtonu. Američania ihneď zmerali, že strela 39-ročného Rusa merala 88,8 míľ za hodinu, čiže 142,9 km/h. Bola taká prudká, že „prepálila“ ľavé rameno Hellebuycka.

„Tú strelu som už kedysi videl. Bola taká rýchla, že ‚Helly‘ nemal čas zareagovať,“ skonštatoval tréner Winnipegu Scott Arniel, ktorý v rokoch 2018 – 2022 bol asistent práve vo Washingtone a mal pod palcom aj Ovečkina.

„Stretli sa dva najlepšie tímy v NHL a bola to poriadna bitka na oboch stranách hracej plochy. V tretej tretine sme nepremenili viaceré šance a zaplatili za to v predĺžení. Stáva sa to, aj tak to bol dobrý zápas a poriadna zábava,“ zhodnotil Alexander Ovečkin.

Ak by pokračoval v rovnakom tempe v strieľaní gólov, na Gretzkého úroveň by sa dostal 6. apríla v zápase proti New York Islanders a prekonal by ho 12. apríla v súboji proti Columbusu. To je však len štatistická teória.

Ovečkinov slovenský spoluhráč z obrany Martin Fehérváry vo svojom 270. zápase v kariére v NHL a počas vyše 18 minút na ľade predviedol dva bloky, jeden bodyček a raz vystrelil na súperovu bránku.

Zaujímavé je, že Winnipeg vyhral vo Washingtone po vyše 12 rokoch. Naposledy predtým sa tento kanadský tešil z výhry v hlavnom meste USA 22. januára 2013 a potom 11-krát prehral (0-7-4). Winnipeg zostal na čele tabuľky NHL o dva body pred Washingtonom, Edmonton, Vegas a Carolina na treťom mieste zaostávajú o 9 bodov.