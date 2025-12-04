Gogol Bordello je prvý headliner festivalu Uprising!

Americká kapela, vedená ukrajinským spevákom Eugenom Hützom, je globálna sila, ktorá spolupracovala s hviezdami ako Madonna, System of a Down, Rancid či Primus, a dueto nahrala napríklad aj s Reginou Spektor. Ich diskografia je rovnako hviezdna – albumy produkovali legendy ako Rick Rubin a Steve Albini. Na ich nadchádzajúcom albume We Mean It, Man!sa producentsky podieľal Nick Launay (IDLES, Nick Cave, Public Image Ltd) a objaví sa na ňom aj BernardSumner z Joy Division / New Order.
Koncerty tohto sedemčlenného multikultúrneho ansámblu, ktorý kombinuje rómske tradície, punkovú rebéliu, dub a kabaret, patria k najhyper-energetickejším šou na svete. Uprising tak privíta nielen chaos Gypsy Punku, ale aj nefiltrovanú punkovú a hardcore esenciu s prvkami techna.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na prierez ich tvorbou, vrátane skladieb z nového albumu, ktorý Hütz nazýva „post punk revenge“.
Prvým ohláseným menom festivalu bol Tiken Jah Fakoly – ikonický hlas Afriky z Pobrežia Slonoviny, neúnavný bojovník za sociálnu spravodlivosť a strážca rýdzej a autentickej Roots Reggae tradície.
Uprising Festival sa uskutoční 28. – 29. augusta 2026. Vstupenky v zvýhodnenej cenovej vlne sú už v predaji na www.uprising.sk. Gogol Bordello a Tiken Jah Fakoly otvárajú sériu mien, ktoré potvrdzujú, že 19. ročník festivalu bude divoká a pestrá jazda.
