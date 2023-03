Glenn Hughes so skupinou prichádza zahrať klasiky Deep Purple

Slávny album Deep Purple „Burn” bude ma v lete 50 výročie a v Bratislave vypukne jeho oslava! 28. júna v MMC vystúpi jeden z jeho protagonistov.

Glenn Hughes – niekdajší basgitarista a spevák slávnych Deep Purple, známy pre milióny rockových fanúšikov ako ‘Voice of Rock’, člen siene slávy Rock and Roll Hall of Fame, pride na Slovensko so špeciálnym programom! Koncert pripomenie 50. výčočie legendárneho album Deep Purple „Burn”, na ktorom sa prvý krát predstavili ako nový členovia kapely, ale aj ako spoluautori nahrávky David Coverdale a Glenn Hughes.

Foto: Archív DOUBLE HEAD MUSIC

„Je to už 50 rokov, keď sme s Deep Purple v lete v roku 1973 komponovali album BURN. Bolo to v nádhernom prostredí britského vidieka, v pevnosti Clearwell castle / Forest of Dean Gloucestershire. Na tomto storočnom hrade bola medzi name výborná pohoda, mali sme S Davidom Coverdalom pocit, že Deep sú s nami ako novými členmi inou kapelou. Nemohli sme sa dočkať, kedy začneme pracovať na nových skladbách! Taká elektrizujúca atmosféra panovala medzi múrmi hradu,“ spomína Glenn a pokračuje: „možno si viete predstaviť ako prostredie pevosti nabádalo k rôznym psím kusom, pred čím nás pri príchode aj varoval John Lord. Ritchie Blackmore bol v tomto veľmi vynaliezavý. Jednen večer pred spaním mi do spálne prepašoval a ukryl reproduktor, kde mi potom pustil zvuky duchov….”. Glenn sa na tom smeje aj po rokoch a doplní historku k piesni Burn: „titulnú skladbu sme zložili ako poslednú. Vrátili sme sa z pubu, vošli do skúšobne v krypte a stal sa zázrak… Pesničky sme neskôr v októbri nahrávali vo švajčiarskom štúdiu v Montreux, ” uzavrel svoje spomienky Glenn Hughes.

Na bratislavskom koncerte zaznie celý album „Burn” a k nemu Glenn vybral aj ďalšie skladby z doby jeho pôsobenia v Deep Purple. Glenn Hughes band vystúpi v zložení: Glenn Hughes: basgitara, spev, Soren Andersen (gitara), Ash Sheehan (bicie), Bob Fridzema (klávesy)

