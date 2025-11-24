Glasgow Rangers prepustil generálneho riaditeľa aj športového riaditeľa

Škótsky futbalový veľkoklub Glasgow Rangers prepustil generálneho riaditeľa Patricka Stewarta a športového riaditeľa Kevina Thelwella. Obaja údajne neboli v súlade s víziou klubu pre ďalšiu kapitolu.
Obaja čelili kritike fanúšikov po slabom štarte sezóny, ktorý vyústil do októbrového prepustenia trénera Russella Martina, ktorý s tímom dosiahol len jedno víťazstvo v siedmich ligových zápasoch.
Stewart ako bývalý generálny riaditeľ Manchestru United prišiel do tímu z Ibrox Parku v decembri 2024, Thelwell až na konci sezóny 2024/2025.
Futbalistov Rangers nedávno prevzalo americké konzorcium vedené Andrewom Cavenaghom, ktorý menoval Frasera Thorntona za dočasného generálneho riaditeľa. Klub teraz hľadá náhradu za Stewarta aj Thelwella.
Pod vedením nového trénera Dannyho Rohla vyhrali „jazdci“ štyri zápasy v rade, no stále zaostávajú o deväť bodov za lídrom škótskej ligy Hearts.