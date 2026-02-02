Generálna prokuratúra bude s orgánmi iných štátov komunikovať cez špeciálnu platformu, zefektívni to trestné procesy

Zefektívnenie procesov v trestnej agende či posilnenie schopnosti justičných orgánov členských štátov Európskej únie rýchlo a bezpečne spolupracovať pri boji proti kriminalite má byť cieľom platformy e-CODEX. Ako v tejto súvislosti informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, predmetná platforma predstavuje jednotnú infraštruktúru na bezpečnú elektronickú výmenu údajov medzi justičnými orgánmi členských štátov EÚ.
Výmena údajov
Projekt je podľa nej zároveň kľúčovým prvkom v príprave a implementácii moderných digitálnych nástrojov na podporu justičnej spolupráce v rámci Európskej únie, na ktorých sa slovenská generálna prokuratúra aktívne podieľa.
„Platforma e-CODEX, vyvinutá Európskou komisiou spolu s aplikačným riešením JUDEX (e-EDES), umožní plne elektronizovaný a automatizovaný proces komunikácie medzi Generálnou prokuratúrou SR a justičnými orgánmi ostatných členských štátov,“ uviedla Drobová.
Ako doplnila, výmena údajov sa bude uskutočňovať prostredníctvom štruktúrovaných elektronických dokumentov, pričom prvým implementovaným dokumentom bude Európsky vyšetrovací príkaz. „V ďalších fázach projektu sa počíta s rozšírením o ďalšie typy justičných dokumentov,“ zdôraznila Drobová.
Digitálne riešenia
Projekt uskutočňovaný v partnerstve s Najvyšším štátnym zastupiteľstvom Českej republiky a Ministerstvom spravodlivosti ČR je podľa hovorkyne v súlade s Agendou EÚ pre bezpečnosť a reaguje na rastúcu potrebu moderných digitálnych riešení v oblasti cezhraničnej justičnej spolupráce.
„Začal v decembri 2024 a jeho ukončenie je plánované na december 2026. Financovanie projektu je vo významnej miere zabezpečené z programu Európskej únie „Spravodlivosť“ (Justice Programme – JUST), pričom celkové náklady projektu predstavujú 633 620 eur,“ informovala Drobová.
Justičná spolupráca
V súčasnosti Generálna prokuratúra SR podľa hovorkyne integruje svoje informačné systémy na rozhrania platformy e-CODEX a JUDEX a začína testovanie riešenia v spolupráci s partnerskou inštitúciou – Ministerstvom spravodlivosti ČR a Najvyšším štátnym zastupiteľstvom.
„Plánované nasadenie systému do ostrej prevádzky a spustenie reálnej výmeny informácií prostredníctvom Európskeho vyšetrovacieho príkazu prebehne počas roka 2026,“ vysvetlila Drobová.
Projekt podľa generálnej prokuratúry predstavuje významný krok k modernej, rýchlej a bezpečnej justičnej spolupráci v rámci Európskej únie a prispieva k efektívnejšiemu postupu orgánov činných v trestnom konaní pri cezhraničných prípadoch. „Generálna prokuratúra SR má s realizáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ dlhodobé pozitívne skúsenosti, pričom aj tento projekt nadväzuje na úspešné predchádzajúce iniciatívy v oblasti digitalizácie justície,“ dodala Drobová.