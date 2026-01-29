Kajúcnika známeho ako Tiger polícia obvinila pre krivú výpoveď

Vyšetrovateľ podľa denníka vychádzal z výpovedí poškodených, svedkov, ale aj ďalších dôkazov v listinnej forme.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Polícia
Foto: www.facebook.com.
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Bývalého kajúcnika Petra Petrova, prezývaného Tiger, začala polícia stíhať pre krivé obvinenie a krivú výpoveď. Ako v tejto súvislosti informuje denník Sme, dôvodom je svedectvo Petrova proti policajtom Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi a tiež bývalému komplicovi Matejovi Zemanovi z konca roka 2024.

„Petrov ich vtedy obvinil z toho, že vyzradením informácií zmarili plán policajnej inšpekcie na jeho zadržanie v júli 2021. Inšpekcia na základe Petrovovej výpovede policajtov zadržala a prokurátor navrhol ich väzbu. Súd to zamietol. Obvinenie im vo februári 2025 zrušila Krajská prokuratúra v Bratislave,“ pripomenulo Sme.

Doplnilo, že uznesenie o obvinení Petrova vydala protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Vyšetrovateľ podľa denníka vychádzal z výpovedí poškodených, svedkov, ale aj ďalších dôkazov v listinnej forme. „Za dôležité označil napríklad vyjadrenie prokurátora, ktorý vo februári 2025 zrušil obvinenie policajtov vznesené na základe Petrovovej výpovede,“ uviedlo Sme.

V uznesení sa podľa denníka prokurátor odvolal aj na odposluchy nasadené do kancelárií vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry policajnou inšpekciou. „Vyplynulo z nich, že policajti Dunčko a Magula v čase pokusu o zadržanie Petrova získavali informácie od Zemana a nie naopak,“ dodal denník Sme.

Viac k osobe: Branislav DunčkoMatej ZemanPeter Petrov
Firmy a inštitúcie: NAKA Národná kriminálna agentúraPolíciaÚrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK)
Okruhy tém: Kajúcnik Obvinenie Tiger
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk