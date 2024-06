Gašpar: V eurovoľbách zvíťazili národné a konzervatívne sily, do Bruselu smeruje pätica smerákov

Vo voľbách do Európskeho parlamentu zvíťazili národné a konzervatívne sily. Povedal to poslanec za stranu Smer-SD Tibor Gašpar v relácii V politike na TA3. Do Bruselu podľa jeho slov zvolili voliči za stranu Smer-SD Moniku Beňovú, Ľuboša Blahu, Erika Kaliňáka, Juditu Laššákovú a Katarínu Roth Neveďalovú.

Výsledok eurovolieb Gašpar vníma pozitívne napriek tomu, že podľa neoficiálnych výsledkov zvíťazilo Progresívne Slovensko (PS) a Smer-SD skončil druhý.

Z pohľadu strany Smer-SD ide podľa neho o „potvrdenie mandátu vlády, že suverénna politika Slovenska v Európskej únii je dôležitá a potrebná, pretože výsledok pomeru deviatich poslancov ku šiestim jasne hovorí, že národné a konzervatívne sily na Slovensku zvíťazili a politiky, ktoré sa tu diali v poslednom období, odmietame.“

Do europarlamentu smeruje aj Blaha

Do europarlamentu smeruje aj podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha, ktorý zvesil vo svojej kancelárii vlajku Európskej únie. Blaha ide podľa Gašpara do Bruselu preto, aby jasne pomenúval to, s čím sú nespokojní v politikách europarlamentu a presadzoval zmenu.

Všetci zvolení europoslanci za Smer-SD by sa mali aj ujať mandátu. Gašpar povedal, že nikto nešiel do kandidatúry s tým, že si získaný mandát neuplatní. Ľuboš Blaha už na Telegrame napísal, že odchádza ako europoslanec do Bruselu.

„Osobne idem s plnou vervou do Bruselu bojovať za Slovensko, za vás a za Roberta Fica,“ uviedol.

Smer je poraziteľný

Predseda poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martin Dubéci si nie je istý, či europoslanci za Smer-SD budú mať v Európskom parlamente rešpekt a poukázal na to, že nebudú zaradení v žiadnej frakcii.

„Naši europoslanci budú zaradení vo veľkej, fungujúcej, liberálnej frakcii, ktorá je súčasťou najväčších rozhodnutí,“ podčiarkol Dubéci a dodal, že poslanci za PS budú vďaka tomu vedieť v Bruseli presadzovať veci na rozdiel od poslancov Smeru.

„Státisíce voličov povedali, že veria proeurópskej orientácii a tomu, že toto je spôsob, akým máme ísť ďalej. Smer je strana, ktorá je poraziteľná,“ zhodnotil výsledok volieb a víťazstvo PS Dubéci.

Poukázal tiež na to, že Progresívne Slovensko si v europarlamente polepšilo, namiesto dvoch súčasných europoslancov (koalícia PS a Spolu získala spolu štyri mandáty v roku 2019, dva z toho patria Spolu, pozn. SITA) bude mať šesť.