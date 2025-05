Gáborík o vstupe Slovákov do MS: Nehádzal by som pušku do žita, štvrťfinále je stále reálne - FOTO

Slovenská hokejová reprezentácia v prvom súboji tohtoročných majstrovstvách sveta dostala lekciu od domácich Švédom, ktorým v Štokholme podľahla 0:5.

Zverencov trénera Vladimíra Országha pozorne sledoval aj niekdajší útočník Marián Gáborík, ktorý si v minulosti zahral na šiestich MS.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Útočník s viac ako tisíckou zápasov v zámorskej NHL prezradil svoj pohľad na úvodné vystúpenie slovenského výberu na turnaji.

„Potvrdilo sa, že to bol krst ohňom. Prvý zápas už treba hodiť za hlavu. Prvých desať minút zápasu bolo fajn z našej strany, boli tam ja ďalšie svetlé momenty. V konečnom dôsledku tam bol rozdiel triedy,“ komentoval 43-ročný odchovanec trenčianskeho hokeja.

Sobotňajší večer si Gáborík spestril v Bratislave aktívnou účasťou na exhibičnej akcii v čoraz populárnejších šípkach. Na pódiu si zasúťažil po boku milovaného aj nenávideného Gerwina Pricea, proti tejto dvojici stála elitná slovenská lyžiarka Petra Vlhová a jednotka svetového rebríčka PDC Luke Humphries.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Už v nedeľu o 12.20 h nastúpia slovenskí hokejisti proti tímu Slovinska.

„Treba to hodiť za hlavu, v nedeľu máme Slovincov. Bude to veľmi dôležitý zápas. Chalani sa učia, je to pre nich brutálna skúsenosť. Máme deväť nováčikov a nikoho z NHL, Švédi prakticky celý tím z NHL a ešte sú aj doma,“ pokračoval Gáborík.

Keďže hráči spod Tatier majú pred sebou ešte šesť duelov, niekdajší hviezda má jasno pri debate o šanci dostať sa do vyraďovacích bojov.

„Ja by som nehádzal pušku do žita, štvrťfinále je stále reálne,“ uzavrel.