Futbalisti Košíc si poradili so Skaličanmi, upevnili si desiatu priečku prvoligovej tabuľky

Nováčik slovenskej futbalovej I. ligy je o krok bližšie k záchrane v najvyššej domácej súťaži. Hráči FC Košice v predposlednom 21. kole základnej časti v domácom prostredí zdolali Skalicu 2:1 a upevnili si 10. priečku dvanásťčlennej tabuľky. Na svojho piatkového súpera strácajú Košičania šesť bodov.

Všetko podstatné sa v Košiciach stalo v prvej tretine stretnutia. Za domácich najprv dvakrát skóroval Žan Medved, za hostí potom skorigoval Adam Morong. V ďalšom priebehu sa napriek šanciam už skóre nemenilo.

Potrebovali bodovať

„Každý vie, v akej sme situácii. Potrebujeme bodovať, preto to bol pre nás dôležitý zápas. Vedeli sme, že Skalica má silné mužstvo a nedostáva veľa gólov. Hrá veľmi dobre organizovane,“ zhodnotil domáci kouč Ján Kozák mladší na oficiálnom ligovom webe.

Potom pokračoval: „Mali sme veľmi dobrý úvod. Škoda inkasovaného gólu, po ktorom sme znervózneli. V druhom polčase sme sa sústredili na defenzívu. Za stavu 2:1 sme nechceli bezhlavo útočiť. Skalica si vypracovala nejaké príležitosti, ale aj my. Myslím si, že je to zaslúžené víťazstvo, mali sme viac o jednu či dve čisté šance. Verím, že nám toto víťazstvo pomôže do ďalšej práce, pretože je zložité, keď sú hráči stále pod tlakom a každý skloňuje záchranu. Verím, že sa posunieme a víťazstvo nám pomôže.“

Rozhodol úvod zápasu

Skaličania cestovali domov sklamaní. Pred piatkovým duelom síce už nemali nádej na prienik do skupiny o titul, prípadný úspech v Košiciach by ich zbavil boja o zotrvanie.

„Rozhodol úvod zápasu, v ktorom boli Košice maximálne efektívne. Z dvoch príležitostí dvakrát skórovali a dali zápas na svoju stranu. My sme sa dostali do zápasu kontaktným gólom v prvom polčase. Počas celého druhého polčasu Košice bránili v bloku, no napriek tomu sme sa dostali do situácií, z ktorých sme mohli skórovať. Žiaľ, neboli sme dostatočne efektívni,“ uviedol tréner hostí Pavol Majerník.

Počas víkendu je na programe zostávajúcich päť duelov predposledného kola. V sobotu Žilina hostí Michalovce, Trnava si zmeria sily s Banskou Bystricou a Zlaté Moravce privítajú Ružomberok. V nedeľu Slovan Bratislava vycestuje do Trenčína a Dunajská Streda do Podbrezovej.