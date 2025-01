Frontman legendárnej českej kapely Olympic Petr Janda musel na operáciu srdca

Obľúbeného českého speváka Petra Jandu trápia problémy so srdcom. Vo štvrtok musel podstúpiť operáciu a podľa lekárov má byť hlavne v kľude. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.

​Frontman legendárnej hudobnej skupiny Olympic však po oddychu netúži. „Jeden deň ma prijali, druhý mi to robili a tretí deň som už mašíroval domov. Bola to sranda. Je mi fajn, tak prečo vylihovať?“ zveril sa. Pokoj na lôžku sa mu očividne dodržiavať nechce, namiesto toho je v štúdiu, kde s kapelou nahráva nový album s názvom Bombarďák. „Myslím si, a dúfam, že sa páni doktori neurazia, že Bombárďák je pre mňa možno účinnejšia operácia,“ odkázal Janda lekárom.

Problémy so srdcom sa spevákovi objavili vlani v novembri, keď sa pre neho museli ponáhľať sanitky iba tri dni pred koncertom. „Prišli dve záchranky, viezli ma so sirénami. Nebolo to nič milé, nič príjemné. Potom mi teda urobili nejakú rýchlu operáciu, nahodili ma jednoducho. Ustálili ten tep,“ zveril sa vtedy spevák. Hoci koncert odspieval, o dva týždne neskôr musel do nemocnice znova.