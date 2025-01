Francúzsky prvoligista si urobil hanbu. Vysmieval sa žene, ktorú okradol falošný Brad Pitt

Prostredím francúzskej najvyššej futbalovej súťaže Ligue 1 zarezonoval bizarný, neuveriteľný a zároveň i smutný príbeh. Dôverčivá päťdesiatnička sa rozviedla a poslala viac ako 800-tisíc eur podvodníkom, ktorí sa pri virtuálnom písaní vydávali za herca Brada Pitta.

Klub z Toulouse si z nešťastnej ženy na sociálnych sieťach robil žarty, no po kritike príspevok zmazal a ospravedlnil sa.

Ne vždycky se vyplatí naskočit na trend. 🇫🇷 v neděli obletěl příběh Anne, která naposílala 830k eur fake Bradu Pittovi. Stal se z toho meme virál, k němuž se přidalo Toulouse tweetem ‚‚Ahoj Anne, Brad říkal, že ve středu přijde na TFC vs. Laval. Co ty?‘‘ A dostalo za to sodu. 👇 pic.twitter.com/HPwjI4AhN6

— Francouzský fotbal (@StepanTouma) January 14, 2025