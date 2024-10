Francúzsky minister vnútra už má toho dosť. Požaduje okamžité zastavenie zápasov v prípade homofóbnych prejavov

Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau vyzval na okamžité zastavenie futbalových zápasov v prípade akýchkoľvek homofóbnych prejavov na štadiónoch.

V rozhovore pre France Inter Radio Retailleau uviedol, že boli identifikované dve osoby z tábora fanúšikov Paríža Saint-Germain, ktoré sú podozrivé z nabádania na homofóbne pokriky počas minulotýždňového domáceho zápasu Ligue 1 proti Štrasburgu.

Hľadajú sa riešenia

„Títo ľudia by mali byť prísne potrestaní. Stáva sa to neznesiteľným. Už nemôžeme tolerovať homofóbne pokrikovanie. Už to viac nebudem akceptovať,“ povedal Retailleau.

Homofóbne pokriky je často počuť na zápasoch najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1.

Dlhodobo sú tolerované klubmi, pričom futbalové autority často s ťažkosťami hľadajú vhodné riešenia na daný problém.

Takéto správanie pokračuje

Pred piatimi rokmi po zápase v parížskom Parku princov medzi PSG a Olympique Marseille, počas ktorého sa domáci fanúšikovia prezentovali homofóbnymi urážkami, vedenie súťaže zaviedlo akčný plán, ktorý umožňuje divákom nahlasovať sexuálne, homofóbne alebo rasistické incidenty.

Takéto diskriminačné správanie však naďalej pokračuje.

Francúzske kluby už boli v uplynulých rokoch mnohokrát sankcionované pokutami a disciplinárna komisia Ligue 1 tiež viackrát nariadila uzatvorenie sektorov na štadiónoch.