Francúzsku biatlonistku uznali vinnou. Mala používať kreditnú kartu reprezentačnej kolegyne, no údajne si na to nepamätá

Simonová získala počas svojej kariéry desať zlatých medailí z majstrovstiev sveta, vrátane štyroch na podujatí vo Švajčiarsku v roku 2025.
Julia Simonová
Francúzska biatlonistka Julia Simonová v cieli pretekov Svetového pohára v Rupholdingu. Foto: SITA/AP
Francúzsky súd uznal vinnou z krádeže a podvodu s kreditnými kartami a udelil biatlonistke Julii Simonovej trojmesačný podmienečný trest odňatia slobody.

Dvadsaťdeväťročná rodáčka z mesta Albertville bola obvinená z opakovaného používania karty svojej tímovej kolegyne Justine Braisazovej-Bouchetovej a člena francúzskeho tímu na online nákupy v celkovej hodnote viac ako 2-tisíc eur.

„Neviem to vysvetliť. Nepamätám si, že by som to urobila. Neviem tomu dať nejaký zmysel,“ povedala Simonová počas pojednávania podľa webu theguardian.com.

Dostala tiež pokutu 15-tisíc eur po tom, čo sa priznala ku krádeži a ospravedlnila sa obetiam. Rozhodnutie súdu tak nechalo visieť otáznik nad jej účasťou na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo v Taliansku.

Francúzska lyžiarska federácia uviedla, že vzala na vedomie rozhodnutie súdu a že jej disciplinárna komisia sa čo najskôr stretne, „aby určila prípadné disciplinárne opatrenia na úrovni federácie“.

Vo svojom vyhlásení ďalej napísala, že bude naďalej „tak ako od prvého objavenia prípadu prijímať všetky potrebné opatrenia na ochranu záujmov športovcov, trénerov a tímového prostredia“.

Simonová získala počas svojej kariéry desať zlatých medailí z majstrovstiev sveta, vrátane štyroch na podujatí vo Švajčiarsku v roku 2025. V uplynulej sezóne skončila celkovo tretia vo Svetovom pohári.

Získala tiež striebornú olympijskú medailu pre Francúzsko v zmiešanej štafete na ZOH 2022 v Pekingu.

