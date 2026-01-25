Francúzsko dodalo Ukrajine drony s doletom až 500 kilometrov

Francúzska spoločnosť EOS Technologie oznámila, že jej bezpilotné lietadlá Rodeur môžu vykonávať aj prieskumné operácie.
Francúzsko dodalo Ukrajine drony Rodeur s doletom až 500 kilometrov, ktoré dokážu zostať vo vzduchu maximálne päť hodín. Ako referuje ukrajinský web UNN, informovala o tom francúzska vláda.

Rusi pri útokoch na Ukrajinu vo veľkej miere využívajú iránske drony Šáhid, ktoré Moskva vyrába vo veľkých množstvách a za nízke náklady. Rusko je schopné vyrobiť až tisíc takýchto bezpilotných lietadiel denne a nasadiť ich spolu s raketami, čím preťažuje ukrajinskú protivzdušnú obranu.

S cieľom zvýšiť výrobu dronov sa v novembri minulého roka uskutočnilo prvé francúzsko-ukrajinské fórum o spoločnej produkcii dronov, na ktorom sa zúčastnili prezidenti Francúzska a Ukrajiny. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Ukrajina vyrába tisíc záchytavacích dronov denne. Krajina však má výrazný nedostatok operátorov, ktorí by ich dokázali obsluhovať.

