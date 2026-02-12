Francúzsko chce skončiť s fosílnymi palivami do roku 2050. V novej energetickej stratégii má prednosť jadro

Francúzska vláda vo štvrtok predstavila nový energetický plán, ktorého cieľom je znížiť závislosť od dovážaných fosílnych palív a v nasledujúcej dekáde výrazne posilniť výrobu elektriny z jadra.
Francúzsko chce do roku 2050 úplne ukončiť používanie fosílnych palív a očakáva, že domácnosti aj firmy prejdú z ropy a plynu na nízkouhlíkovú elektrinu. Plán na roky 2025-2035 počíta s intenzívnejším využívaním existujúcich 57 jadrových reaktorov, výstavbou šiestich nových a rozvojom pobrežných veterných elektrární. Naopak, menší dôraz kladie na solárne parky a veterné farmy na pevnine.
Ide o obrat oproti plánu z rokov 2019-2024, ktorý počítal so zatvorením časti jadrových blokov.
PremiérSébastien Lecornu označil stratégiu za kľúčovú pre energetickú nezávislosť krajiny. „Neexistuje scenár, v ktorom by sme mohli ostať závislí,“ povedal pri návšteve vodnej elektrárne na východe Francúzska. Zdôraznil, že nedostatočný pokrok v utlmovaní fosílnych palív „začínal zásadným spôsobom ohrozovať našu suverenitu, našu schopnosť vyrábať“.
Ropa a plyn predstavujú 60 percent energie spotrebovanej vo francúzsku a ich dovoz v roku 2024 stál Paríž 64 miliárd eur. Krajinu zároveň udržiavajú v závislosti od štátov ako Rusko či USA. Nový plán stanovuje, že do roku 2030 by fosílne palivá nemali tvoriť viac než 40 percent spotrebovanej energie.
Využívanie jadrovej energie však zostáva kontroverznou témou. Ekologické organizácie upozorňujú na riziká pri prevádzke jadrových elektrární aj na problémy s ukladaním vyhoreného jadrového paliva.