Francúzsko a Nemecko postúpili do semifinále ME do 21 rokov, Taliani sa s deviatimi hráčmi takmer postarali o senzáciu

V hre o celkový triumf na futbalových majstrovstvách Európy do 21 rokov na Slovensku zostalo už iba kvarteto tímov – Holandsko, Anglicko, Francúzsko a Nemecko. Posledné dve spomenuté mužstvá si postup do semifinále vybojovali v nedeľňajších štvrťfinálových stretnutiach, ktoré boli napínavé až do záverečného hvizdu.

Najprv Francúzi na štadióne v Prešove zvíťazili nad Dánmi 3:2, hoci v zápase dvakrát prehrávali. Až v záverečnej desaťminútovke v rozpätí dvoch minút po dvoch „zlepených“ zásahoch preklopili stretnutie na svoju stranu.

Začiatok patril Dánom, koniec Francúzom

„Myslím si, že sme urobili, čo sme mohli. Hrali sme na 100 %, ale dnes to nestačilo. Viedli sme 2:1 a potom dali Francúzi dva neuveriteľné góly, tuším za minútu a pol. Boli sme unavení. Mali sme ťažký zápas, ale musím rešpektovať Francúzsko – majú fantastický tím,“ povedal na webe Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner dánskeho tímu Steffen Höjer.

Francúzsky kouč Gérald Baticle priznal, že Dánsko malo silný začiatok a musel v priebehu prvého polčasu pristúpiť k razantným taktickým riešeniam. „Potrebovali sme byť presnejší a pri bránení lepšie dostupovať. Náš výkon sa postupne zlepšoval. Na konci zápasu sme mali na ihrisku až štyroch útočníkov, ale vyplatilo sa nám to.“

Súperom Francúzska v stredajšom semifinále v Košiciach bude výber Nemecka, ktorý sa zatiaľ na šampionáte prezentuje v solídnom svetle a môže sa oprieť o strelecké kvality už päťgólového kanoniera Nicka Woltemadeho z VfB Stuttgart.

Nechceli jedenástkový rozstrel

Nemci si však skoro pripravili hanbu, keďže v dueli proti Talianom inkasovali gól na 2:2 v 96. minúte, pričom to už bolo v čase, keď tímu z Apeninského polostrova chýbali na trávniku dvaja vylúčení hráči. Taliani to nakoniec takmer dotiahli až do rozstrelu, ale v 117. minúte rozhodol o víťazstve Nemecka záložník Freiburgu Merlin Röhl.

„Nebol to dobrý pocit. Na ihrisku to bolo zvláštne, bolo tam veľa priestoru. Vedeli sme, že musíme skórovať, pretože rozstrel by nebol dobrý. Skórovali sme dve minúty pred koncom, čo je dobrý pocit. Som rád, že sme nešli na jedenástky.“