Holanďania a Angličania si otvorili semifinálové brány. Boj o cenné kovy bude bez Portugalcom a Španielov

Futbalisti Holandska v sobotu podvečer ako prví postúpil do semifinále ME vo futbale hráčov do 21 rokov. Vo svojom štvrťfinálovom zápase zdolali Portugalsko 1:0 napriek tomu, že hrali od 21. minúty bez vylúčeného Rubena van Bommela. O osude duelu, ktorý sa hral v Žiline pred viac než 7-tisíc divákmi, rozhodol v 84. minúte Ernest Poku.

Futbalisti posilnili svoje šance

„Som veľmi hrdý na prácu, ktorú moji hráči dnes odviedli. Bojovali o každý meter na ihrisku, aj na lavičke. Bolo to víťazstvo, za ktorým sme si museli ísť veľmi hlboko,“ povedal po zápase kouč holandskej reprezentácie Michael Reiziger pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA). Na slová trénera nadviazal aj ofenzívny obranca a autor gólovej prihrávky Ian Maatsen.

„Veľmi skoro sme prišli o jedného hráča, museli sme bojovať do poslednej minúty. Portugalčania mali častejšie loptu ako my, museli sme sa s tým vysporiadať. Tvrdo sme pracovali, stále sme verili. Mali sme niekoľko šancí, súpera sme držali ďaleko od našej brány. Tvrdo sme pracovali jeden za druhého a zaslúžili sme si zvíťaziť. Ukázali sme, že sme dobrý tím. Vieme hrať, aj keď máme o jedného hráča menej. Som na tento tím naozaj hrdý.“

Súperom mladých „oranjes“ budú rovesníci z Anglicka. Tí si vo večernom zápase v Trnave poradili so Španielmi 3:1. Futbalisti z ostrovov tak posilnili svoje šance na úspešnú obhajobu prvenstva spred dvoch rokov.

Najlepší výkon na turnaji

Angličanom vyšla impozantne úvodná pätnásťminútovka, počas ktorej napli sieť súpera dvakrát. Najprv sa presadil v 10. minúte stredopoliar James McAtee a o 5 minút neskôr skóroval aj Harvey Elliott. Španieli síce v závere prvého polčasu znížili, v bieleho bodu sa nepomýlil Javi Guerra, no po zmene strán už vyrovnať nedokázali. Práve naopak, v nadstavenom čase pečatil skóre Elliot Anderson, ktorý rovnako ako súper skóroval z pokutového kopu.

„Dnes sme podali svoj najlepší výkon na turnaji. Vedeli sme, že Španielsko má vo svojom jadre veľa kvalitných hráčov. Boli sme však pokojnejší v ofenzívnej tretine ihriska a ideme ďalej,“ uviedol pre web UEFA James McAtee, odchovanec Manchestru City, ktorého vyhlásili za hráča zápasu.

„Nebol to len môj solídny výkon, ale ruku k dielu priložil každý jeden z hráčov. Nabili sme sa sebavedomím a chceme doputovať do cieľa spôsobom, aký sme si vysnívali.“ Španielsko malo počas duelu loptu častejšie vo svojej moci. Súpera tiež prekonalo v početnosti streľby, no domov odchádza bez boja o medaily.

Semifinálový súboj

„Sme sklamaní, pretože dnes sme nezvládli maličkosti, ktoré takéto zápasy rozhodujú. Počas turnaja sme dostali veľa gólov a aj dnešok ukázal, že práve v obrannej činnosti sme niektoré veci nezvládli. Na chalanov som aj napriek vypadnutiu hrdý a verím, že všetci budú mať krásnu kariéru,“ uviedol španielsky tréner Álvaro Rubio.

Semifinálový súboj medzi Holandskom a Anglickom je na programe v stredu 25. júna na bratislavskom Tehelnom poli. O zložení druhého semifinále sa rozhodne zajtra v zápasoch Dánska s Francúzskom a Nemecka s Talianskom.