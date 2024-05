Francúzski kybernetickí špecialisti sa naplno pripravujú, organizátori olympijských hier v Paríži rátajú s viacerými rizikami

Rovnako ako olympijskí športovci, aj špecialisti proti kybernetickým útokom, ktorí budú kľúčoví pre úspech tohtoročných olympijských hier v Paríži, sa naplno pripravujú na veľké podujatie.

Organizátori sa pripravujú na viaceré riziká

Francúzski „kybernetickí bojovníci“ sa dokonca obrátili na spriatelených hackerov, aby im pomohli preskúmať pripravenosť kybernetického priestoru.

Na rozdiel od 10 500 olympionikov, ktorí sa v júli zídu v hlavnom meste Francúzska, inžinieri kybernetickej bezpečnosti stojaci za hrami dúfajú, že zostanú mimo centra pozornosti.

Ekvivalentom medaily bude pre nich prejsť olympiádou a neskôr aj paralympiádou bez väčšieho incidentu. Znamenalo by to, že ich digitálna obrana odolá pokusom paralyzovať počítačové a informačné systémy životne dôležité pre hry.

Organizátori sa v tomto smere pripravujú na viaceré riziká, napríklad ransomvérové gangy či ruských vojenských hackerov.

Rusko je na čele

Medzi najhrozivejších kybernetických protivníkov patria krajiny, ktoré by mohli osvedčenými útočnými hackerskými zásahmi chcieť zahanbiť a spôsobiť škody Francúzsku a Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV). Rusko je na čele zoznamu podozrivých.

„Mojím snom na olympiáde je, aby sa nehovorilo o technológiách a kybernetickej bezpečnosti, pretože to bude znamenať, že to nebude problém,“ povedal Jérémy Couture, ktorý vedie centrum kybernetickej bezpečnosti v organizačnom výbore OH 2024.

Analýza hrozieb

Úlohou Couturea bude analyzovať kybernetické hrozby a reagovať na ne. Keďže jeho misia je taká citlivá a rozhodujúca pre úspech hier, organizátori podujatia udržiavajú v tajnosti miesto, z ktorého bude zabezpečovať kybernetickú bezpečnosť olympijských hier.

Vincent Strubel, ktorý vedie francúzsku národnú agentúru pre kybernetickú bezpečnosť, známu podľa francúzskych iniciálok ako ANSSI, označil úroveň kybernetických hrozieb, ktorým čelia hry, za bezprecedentnú. „Počas hier a paralympiády dôjde ku kybernetickým útokom,“ povedal Strubel na piatkovom brífingu.

Pripravujú sa na všetko

„Niektoré nebudú vážne. Niektoré budú vážne, ale nebudú mať vplyv na hry. A možno budú aj také, ktoré budú vážne a pravdepodobne budú mať vplyv na hry,“ poznamenal.

Strubel označil Rusko za jedného z aktérov, ktorí opakovanie útočia na Francúzsko, povedal, že nemá zmysel sústrediť sa konkrétne na jedného záškodníka. „Pripravujeme sa na všetko. Myslím si, že sa nám podarilo zostať o krok pred útočníkmi,“ skonštatoval Strubel.