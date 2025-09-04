Francúzske boxerky sa nepredstavia na MS v Anglicku, nedodali včas výsledky genetických testov

Francúzska ženská boxerská reprezentácia bola vylúčená z majstrovstiev sveta v boxe v anglickom Liverpoole, keďže predstavitelia Francúzskej boxerskej federácie (FFBoxe) nedodali včas výsledky povinných genetických testov.
Japonský box je na križovatke, bez výrazného zlepšenia bezpečnosti mu hrozí zánik
Strešná organizácia World Boxing minulý mesiac zaviedla povinné genetické testovanie pohlavia pre ženy, ktoré sa chcú zúčastniť na podujatí. Vo Francúzsku je takéto testovanie zakázané od roku 1994, teda okrem prísnych výnimiek. Preto federácia musela počkať, kým sa športovkyne dostanú do Anglicka, aby testy mohli vykonať.
Testy prebehli v akreditovanom laboratóriu World Boxing s očakávaním, že výsledky budú doručené včas. Podľa World Boxing niektoré športovkyne nedodali vzorky v stanovenom termíne, ale FFBoxe vyjadrila rozhorčenie nad rozhodnutím o vylúčení.
Niekdajší svetový šampión z Mexika je na slobode, pred súd sa opäť postaví v novembri
„Napriek zárukám World Boxing nebolo laboratórium schopné dodať výsledky načas, čo postihlo aj športovkyne z iných krajín,“ uviedla federácia.
Jedna z dotknutých, Maelys Richolová, vyjadrila frustráciu a sklamanie: „Po roku tvrdej práce sme vylúčení nie pre športové dôvody, ale pre katastrofálne a nespravodlivé riadenie.“
Pacquiao sa po štyroch rokoch vracia do ringu, proti Barriosovi cíti opäť vášeň pre box
World Boxing je organizácia poverená Medzinárodným olympijským výborom (MOV) organizovať box na OH 2028 v Los Angeles. Testovanie zaviedli jej predstavitelia po kontroverziách na OH v Paríži 2024, kde boli v centre pozornosti Imane Khelifová a Lin Jü-tching pre otázky týkajúce sa ich pohlavia.
Obe športovkyne boli vylúčené z majstrovstiev sveta 2023, ktoré sa konali ešte pod hlavičkou Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), no vlani pod piatimi kruhmi získali zlaté medaily.
Khelifová sa voči testom odvoláva na Športový arbitrážny súd v Lausanne. Diskusia o spôsobilosti žien v športových kategóriách ovplyvnila aj atletiku a plávanie.