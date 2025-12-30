Francúzska vláda odložila zákaz jednorazových plastových pohárov o štyri roky

Podľa zákona z roku 2020 by malo byť používanie jednorazových plastov v krajine úplne zakázané do roku 2040.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Plastový pohár
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Francúzska vláda v utorok oznámila odklad zákazu používania jednorazových plastových pohárov z pôvodného termínu 1. januára 2026 na 1. január 2030. Ako informovalo ministerstvo ekologickej transformácie, dôvodom štvorročného odkladu sú pretrvávajúce ťažkosti s hľadaním vhodných alternatív.

Francúzsko postupne zakazuje používanie jednotlivých druhov jednorazových plastových výrobkov pod rastúcim tlakom environmentálnych organizácií, ktoré upozorňujú na ich nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Podľa zákona z roku 2020 by malo byť používanie jednorazových plastov v krajine úplne zakázané do roku 2040. V roku 2022 bol zavedený zákaz plastových vreciek pre balenia do 1,5 kilogramu pri 30 druhoch ovocia a zeleniny, čo výrazne zmenilo nákupné návyky v supermarketoch.

Podľa hovorkyne environmentálneho združenia Zero Waste France predstavuje súčasný odklad „ďalší krok späť v boji proti plastovému odpadu pod tlakom lobistických skupín“. Podľa nej „argument o technickej nerealizovateľnosti stojí na vratkom základe“, pretože alternatívne riešenia existujú, avšak ich širšiemu zavedeniu bránia chýbajúce investície a nedostatočný regulačný rámec.

