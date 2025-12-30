Francúzska vláda odložila zákaz jednorazových plastových pohárov o štyri roky

Francúzska vláda v utorok oznámila odklad zákazu používania jednorazových plastových pohárov z pôvodného termínu 1. januára 2026 na 1. január 2030. Ako informovalo ministerstvo ekologickej transformácie, dôvodom štvorročného odkladu sú pretrvávajúce ťažkosti s hľadaním vhodných alternatív.
Francúzsko postupne zakazuje používanie jednotlivých druhov jednorazových plastových výrobkov pod rastúcim tlakom environmentálnych organizácií, ktoré upozorňujú na ich nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Brusel podnikne právne kroky proti 11 členským štátom pre jednorazové plasty, dal im dva mesiace
Podľa zákona z roku 2020 by malo byť používanie jednorazových plastov v krajine úplne zakázané do roku 2040. V roku 2022 bol zavedený zákaz plastových vreciek pre balenia do 1,5 kilogramu pri 30 druhoch ovocia a zeleniny, čo výrazne zmenilo nákupné návyky v supermarketoch.
Podľa hovorkyne environmentálneho združenia Zero Waste France predstavuje súčasný odklad „ďalší krok späť v boji proti plastovému odpadu pod tlakom lobistických skupín“. Podľa nej „argument o technickej nerealizovateľnosti stojí na vratkom základe“, pretože alternatívne riešenia existujú, avšak ich širšiemu zavedeniu bránia chýbajúce investície a nedostatočný regulačný rámec.